華原朋美、最新ショットに衝撃 髪バッサリショートに＆30kgダイエットにも成功
歌手の華原朋美が1日にインスタグラムとエックスを更新。ライブのオフショットとして近影を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】華原朋美、ショートカットにイメチェン！ほっそりスタイルもキープ中（3枚）
華原が「昨日の記念写真でーす」と投稿したのは、1月31日に大阪で行われたアコーディオニストcobaのコンサートのオフショット。複数公開されている写真には、髪をショートにした彼女がボーダーのカットソーとロングスカートで佇む様子や、共演者の武田真治や息子と並んだ記念ショットも収められている。
2020年ごろからトレーニングを開始しダイエットに成功した華原。髪もセミロングからショートへ一新した近影に、ファンからは「朋ちゃんかわいい」「衣装もメイクも朋ちゃんの雰囲気にあってとても素敵」などの声が集まっている。
■華原朋美（かはら ともみ）
1995年より小室哲哉によるプロデュースで楽曲を発表。プライベートでは2019年8月に一般男性との間に男児を出産。2021年にはマネジメントを手掛けていた男性と結婚するも、昨年5月に離婚を発表した。また2020年からダイエットをしていることも明かし、約30kgの減量に成功したことも話題を集めている。
引用：「華原朋美」インスタグラム（＠tomomi_kakala）、「華原朋美」エックス（＠kahalatomomi_tk）
