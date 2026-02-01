再起が危ぶまれた大怪我から9ヶ月、女子スター選手が久々の近況動画を更新。小さなハスキー軍団を躾ける元気な姿で、復帰へのカウントダウンをアピールした。

【映像】ヒザも万全？ かわいいハスキー犬とスキンシップ

WWEスーパースターのゾーイ・スタークが自身のXを更新。右膝の大きな怪我でリハビリ中の彼女が、順調に回復に向かっている姿を意外な形で披露した。

ゾーイが投稿した動画は、シベリアンハスキーの子犬2匹の訓練を収めたもの。表面上は愛らしいペットの成長記録だ。「次は何を教えようかしら」とコメントを添えた動画で、そこに映る彼女の膝に装具はない。後ろ向きに歩き、笑顔でジャンプする姿は、9カ月前の悪夢を知る者には別の意味を持つ。

昨年5月、ミサイルドロップキック着地で右膝を負傷したゾーイは、ACL・MCL・半月板という三重損傷の診断を受けた。過去にも同様の重傷歴がある彼女にとって、再起不能も頭をよぎる試練となり、6月に3時間の手術を経て、11月には痛みなく走れるようになったと報告していたが、新しい家族とのプライベートでの一コマが、その回復ぶりを印象付けた。

ゾーイがいつリングに復帰するか、具体的なプランは明かされていない。だがファンもこの投稿に1500近い”いいね”を付け、復活を歓迎。「もうすぐだね」「君がいなくて寂しい」といった回復を喜ぶ声や、「復帰したらベッキーを倒してICタイトルを」という具体的な復帰シナリオへの期待も寄せられた。

