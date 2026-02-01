昨年９月に現役を引退した大相撲の元幕内水戸龍（３１）＝本名バーサンスレン・トゥルボルド、モンゴル出身、錦戸＝が１日、東京・両国国技館で断髪式を行った。約２８０人に見守られ、最後は師匠の錦戸親方（元関脇水戸泉）に止めバサミを入れられ、大銀杏に別れを告げた。

これまで独身とされていたが、２０１９年に結婚していたことを公表した。

同じモンゴル出身のダワスレン夫人（３８）、長女のエンフジンさん（１８）、次女のイスンエルデンちゃん（５）、三女のツゥレンエルデンちゃん（２）にも見守られた。水戸龍は「頭が軽くなりました。切られている途中は何回もうるっと来て、泣くのを我慢した。たくさんの人に応援してもらったので、第二の人生を頑張らないと。相撲ではないけれど、踏ん張っていきたい」と語り、家族については「聞かれたら答えていました。隠してはいませんよ」と、人懐っこい表情で話した。

家族で東京で暮らしながら、相撲以外の仕事に就くという。具体的な職種は明かさなかったが「家族は元気をもらえる存在。場所や巡業もなくなるので、一緒に頑張っていきたい」と、今後を見据えた。

水戸龍は鳥取城北に留学して相撲を始め、日大時代にアマチュア横綱と学生横綱に輝いた。２０１７年夏場所に幕下１５枚目格付け出しで初土俵を踏み、１８年初場所から関取の地位を守ってきた。腰痛や膝のけがに悩まされ、昨年名古屋場所を途中休場し、幕下転落を機に引退を決断した。内在位５場所、最高位は東前頭１３枚目。

水戸龍は「スポーティーになりすぎない短くカジュアルな髪形」（担当した美容師）に変身。スーツ姿になって感想を求められると「まだよく分からないですね」と、笑顔で語った。