フリーアナウンサーの中川安奈（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。“ヴィンテージ・スタイル”のパワースポット巡りを公開した。

「突如パワースポットをまわりたくなって色々リサーチして初めての東国三社巡りしてきました スタートは、昨シーズンJ1優勝の鹿島アントラーズが必勝祈願することでも有名な鹿島神宮から その後、息栖神社→香取神宮という順番にしました！」と報告。

“ヴィンテージ・スタイル”でパワースポッと巡りをしている写真をアップし「着いてみるとどこも混雑していて、なぜかなぁと思ったらたまたまとっても縁起のいい日だったみたいでラッキー 列に並んでいる間にどんどん心が軽くなる感じもあって帰り道はすごくスッキリした気持ちにたまにはこういうのもいいなぁと思いました」とポスト。

そして、最後に「お仕事がんばるぞ！！着るのを楽しみにしていたヴィンテージの70506と501のブラックをセットアップでおろしたてってテンションあがる〜っ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「か、かっこいい…」「カッコいい 美人」「綺麗です ヴィンテージがすごくお似合いで大好きです」「デニムコーデ、素敵です」「ワイルドで格好可愛いです」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。