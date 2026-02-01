警察官らを名乗る手口で金を詐取する「なりすまし詐欺」などの被害が後を絶たないことを受け、福島県警は被害防止のための注意点をまとめた県警版「親父（おやじ）の小言」を作った。

県警生活安全企画課はを掲げ、身近な場所に置いて身を守る意識を高めてもらいたいとしている。

「親父の小言」は大聖寺（浪江町）のかつての住職が家族に残した人生訓。同課の白田昌之課長が、実家のトイレに貼られた「親父の小言」を見ていて厳しく語りかける表現に着目し、詐欺への注意喚起になるのではないかと発案。県警内でも警察官が優しく注意するだけではなく、時には厳しさも必要だと判断。詐欺被害の深刻さや注意点を忘れずに深く心に留めてもらいたいと、およそ１か月かけてまとめ上げた。

県警版は６編で構成し、教訓が短文で箇条書きされている。基本的心構え編では、「実際にあったことがない人を信用するな」や「相手の言いなりになるな、『まずは疑え』」といった心得が書かれている。

「お金を要求する警察は間違いなく偽者だ」と厳しく戒めるのがニセ警察詐欺編。投資詐欺編では「『簡単に』『必ず』『〜するだけ』で儲（もう）かる……世の中にそんな甘い話があるはずない」と用心するよう促している。

残る３編は金融機関振込編、闇バイト編、ＳＮＳ型ロマンス詐欺編で、６編はいずれも県警のホームページや公式ＳＮＳで確認できる。保存した画像の大きさを自由に調整して印刷できる。

県内で２０２５年に確認された詐欺被害は暫定値で、前年比８４件増の２０４件。被害総額は９億４５７８万円増の１３億４９４２万円となり、深刻な状況となっている。同課の津田智宏調査官兼次席は「広く県民に周知し、なりすまし詐欺を１件でも減らせるよう努めたい」と話す。