JR総武線・吉祥寺駅から徒歩約3分のところにある、カフェレストラン「That’s Life（ザッツ ライフ）」。吉祥寺で人気の「バーガー喫茶 ちるとこ」の姉妹店です。「井の頭公園」からすぐ近くの場所にあり、赤いネオンの看板や大きなアイスクリームのオブジェがとっても可愛い！

公園近くのお店ということで、テイクアウトも人気だそう。テーマの「ピクニックフード＆アイスクリーム」もユニークで素敵です。

アメリカンダイナーをコンセプトにしていて、外観はもちろん、インテリアやメニューなどもアメリカンな雰囲気で統一されています。



入口のガラス扉に書かれたメニューは、おしゃれな手書き風。店内は赤い目地がおしゃれなタイルやくすみピンクの壁がポイントになっていて、どこを切り取っても写真映えします。

カウンターの上にもレトロな小物が飾られていて、ポップな色使いとのニュアンスが素敵。天井には鹿の角でできたシャンデリアなど、インテリアひとつひとつにこだわりが感じられます。



アメリカンの屋台ごはんと可愛いアイスが大人気

「CHICKEN OVERRICE」 1500円

今回はお店おすすめの「CHICKEN OVERRICE」を注文。フードメニューもテーマに合わせて、ニューヨークの屋台発祥の東南アジア風チキンオーバーライスを再現しているのだとか。

サフランライスの上に、ヨーグルトやスパイスと一緒に付け込んで焼いたチキンをごろっとトッピング。さらに上から自家製サワーソースとぴりっとスパイシーなシラッチャソースをかけて、複雑な味わいが楽しめます。

添えているサラダには、自家製のドレッシングがかけられていて、こちらもとってもおいしい！

アイスクリームは6種類がラインナップ。カップとコーンでセレクト可能です。

左上から「ザッツ バニラ」、「スマイル ピスタチオ」、「ラブリーチョコレート」、「サムライ ホウジチャ」、「トゥインクル キャラメル」「ベリーストロベリー」など、名前もとってもかわいい！





「ICE CREAM ベリーストロベリー」 520円、「COLOR SPRAY」100円

今回はベリーストロベリー味をチョイス。追加で色とりどりのカラースプレーをかけてみました！ 外のネオン看板を背景にコーンのアイスを撮影すると、雰囲気のある写真になっておすすめです。





これから新メニューも登場予定だそう。お店で食べるのはもちろん、テイクアウトして「井の頭公園」でピクニック気分を味わってみるのもよさそうです！



■That's Life（ざっつ らいふ）

住所：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-17 10F&W ビル 104

営業時間：11〜20時

定休日：不定休



Photo＆Text：樋口紗希



