BLACKPINKロゼ「世界で最も美しい顔」1位の秘訣を明かす…毎日食べている意外な食材とは?

ガールズグループBLACKPINKのロゼが「世界で最も美しい顔」1位に選出された秘訣を語った。

最近、ELLE KOREA公式チャンネルには、「1日だけロゼの愛犬になりたい。好きな人とアパートゲームをするなら、ロゼはどうやってアピールする？」と題した動画が公開された。

公開された動画の中で、「2025年版 世界で最も美しい顔1位に選ばれた秘訣」を問われたロゼは、「恥ずかしい。まだ理解できていない。ありえないことだと思うけれど、とても感謝している」と感想を述べた。

(画像=ELLE KOREA公式チャンネル)

その秘訣については「毎日美味しいものを食べて喜びを満たし、明るい笑顔を維持することかな。冬なのでイチゴにはまっているし、イカなどもたくさん食べている」と語った。

ロゼは2025年12月、アメリカの映画批評メディア『TC Candler』が公開した「世界で最も美しい顔100人」の女性部門で1位に輝き、大きな話題を集めた。

一方、BLACKPINKは来る2月27日、約3年5か月ぶりに完全体としてミニアルバム『DEADLINE』を発売する。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。