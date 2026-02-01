彫刻的なサイドラインに逆三角形グリル

アルファ・ロメオ164のスタイリングを担当したのは、ピニンファリーナ社のエンリコ・フミア氏。ボディサイドに彫刻的なラインを施し、きょうだいの3台とは大きく異なる印象が生まれた。傾斜したパネルが覆うフロント中央には、逆三角形グリルが輝いた。

低いボンネットラインを保つため、前のマクファーソンストラットは後方へ傾斜。その内側へ、2.0Lの4気筒ツインスパークやターボ、3.0L V6などのエンジンが収まる。ディーゼルエンジンも設定にあった。



アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ（1987〜1998年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

生産は、ミラノ郊外のアレーゼ工場。英国向けの当初の300台がすぐに完売するなど、各国で好調に売れ、クーペやカブリオレ、四輪駆動版の計画も浮上したという。

ベーシック・ブランドらしく控えめな内装

1987年にフェイスリフトを受けた、フィアット・クロマも売れ行きは良かった。英国では巨額が投じられ、ディーラー網の拡大が図られたほど。ベースグレードのクロマ CHTは9365ポンドで、競合のフォード・グラナダより1297ポンドもお手頃だった。

ガンメタリック・グレーの今回のクロマも、簡素なCHT。ドアを開くと、残りの3台より内張りが薄く、内装の仕立てもベーシック・ブランドらしく控えめ。直立したダッシュボードには、実際に押せる物理スイッチやダイヤルが所狭しと並ぶ。



フィアット・クロマ CHT（1985〜1996年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ガラスエリアは広く、外光が降り注ぐ車内は明るい。横方向に広く、ゆったりしたシートは窮屈に見えず、優れたパッケージングを物語る。

2.0L 4気筒エンジンは91psを発揮し、車重は1.1tを切り、サスペンションは柔らかい。ツインカム・ユニットのメカノイズは遮音され、車内には殆ど届かない。軽快に発進するが、スチール缶が道路を流れるような浮遊感を伴う。

気張りすぎると明確なアンダーステア

アクセルペダルの反応はダイレクト。唸りとともにパワーが高まり、予想以上に粘り強い。17.6kg-mの最大トルクは2800rpmで生み出され、ロングレシオのギア比へ対応する。ちなみに、CHTとはコントロールド・ハイ・タービュランスの略だ。

ゴム製ノブが載るシフトレバーは、動きが若干渋い。柔らかいスプリングと、細いタイヤの組み合わせで、ステアリングの反応はワンテンポ遅れるものの軽快。気張りすぎると、明確なアンダーステアが待っている。



フィアット・クロマ CHT（1985〜1996年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ランチア・テーマへ乗り換える。現代のメルセデス・ベンツに遠く及ばないが、ドアの開閉音はクロマより重厚感がある。レザーとウッドで仕立てられた車内は、いかにも高級なイタリアンながら、レザーよりプラスティックの香りが鼻に届く。

メーターパネルには、びっしりメーターとエアコンの送風口が並ぶ。スイッチ類は、やや統一感が欠けるが、美しくデザインされた操作パネルに目が奪われる。

みっちり収まるフェラーリのV8エンジン

今回ご登場のテーマは、215psのV8エンジンを積んだ8.32。1988年に登場した187psを誇るテーマ・ターボは、最高速度が僅かに高く、価格は3割ほど安かった。0-100km/h加速もより鋭かったが、フェラーリ・エンジンの魅力に疑う余地はない。

ボンネットを持ち上げると、フロントアクスルの少し前方へ、308由来のF105L型ユニットがみっちり収まっている。ランチアのフラッグシップとして、熱いマニアの夢へ応えるべく、ティーポ4へ押し込んだ特別なサルーンといえる。



ランチア・テーマ 8.32（1984〜1994年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

イタリア・マラネロの工場でエンジンブロックは鋳造され、組み立てはボローニャのドゥカティ社が担当。クロスプレーン・クランクシャフトが組まれ、排気量が2927ccに縮小され、低域トルク優先のチューニングを受けている。

7000rpmへ吹け上がる完璧なバランス

8.32は、究極のテーマだろう。アイドリング時から、贅沢な余裕が漂う。クラッチペダルは軽く、アクセルペダルはストロークが長い。ZF社製のパワーステアリングは極めて滑らか。乗り心地には、適度な締まりがある。

2500rpmで27.5kg-m前後のトルクを得るが、3000rpmから本領を発揮。二重化されたバルクヘッド越しに咆哮が反響し、幅205のグッドイヤー・タイヤがむずがる。



ランチア・テーマ 8.32（1984〜1994年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

完璧なバランスで簡単に7000rpmへ吹け上がり、5速MTのギア比はショート。3速で160km/hに達しても、タコメーターを見なければシフトアップを忘れそうだ。

颯爽と速度は上昇し、アダプティブダンパーが路面の凹凸を巧みに均す。ヘアピンカーブへ飛び込むと、フロントノーズの重さを隠さない。ステアリングは正確で、身のこなしは落ち着いているが、ボディロールとともに増すアンダーステアで我に返る。

