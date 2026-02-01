フィアットとランチア、アルファ、サーブの共同計画

電卓がパソコンへ置き換わり始めた頃、上級サルーンにも変化の波が訪れていた。洗練された紳士的な乗り物から、走行性能と効率重視の移動空間へ変化しつつあった。

【画像】アルファ・ロメオ、フィアット、ランチア、サーブ 「ティーポ4」の4きょうだい 後継に当たる166と9-5も 全95枚

アルファ・ロメオとフィアット、ランチア、サーブの4ブランドは、これを見据え動いていた。1970年代初頭から、費用対効果の高い量産モデルの重要性は認識されていた。そこから生まれたのが、ティーポ4と呼ばれる共同計画だ。



手前からランチア・テーマ 8.32、アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ、サーブ9000 カールソン、フィアット・クロマ CHT。 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

現代では珍しくない、ブランド間でのプラットフォーム共有を意欲的に導入。同一のボディシェルに、異なるデザインのボディパネルやエンジン、インテリアが与えられた。サルーンだけでなく、ステーションワゴンにも派生した。

このティーポ4へ、フィアットは当時で23億ポンドを投入している。サーブ9000が、きょうだいのランチア・テーマと共有したボディのプレス部品は、僅か12点。それでもサーブは、共同計画によって開発時間を述べ200万時間削減できたと主張した。

効率的なパッケージングで広い車内の9000

イタルデザインの原案を元に、9000のスタイリングをまとめたのは、社内デザイナーだったビョルン・エンヴァル氏。残りの3台より早く、1984年5月に発表されている。

その頃人気だったサーブ900より全長は短く、実質的に置き換えられたロングホイールベースの900 CDの方が、160mmも長かった。しかし、横置きエンジン・レイアウトと効率的なパッケージングのおかげで、車内空間は明らかに広かった。



サーブ9000 カールソン（1984〜1998年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

サスペンションは、前が同社初となるマクファーソンストラット。後ろは、ビームアクスルにパナールロッドを採用したトレーリングアームで、両輪の独立性が高められた。

当初のエンジンは900 T16譲りの2.02.L 4気筒ターボで、最高出力は177ps。後に2.3Lターボや、自然吸気版も追加されている。生産は1998年まで続き、合計50万3087台がラインオフ。特に1990年までは、900を上回る支持を集めた。

ランチアの新時代を告げたサルーン、テーマ

上級サルーン市場でサーブが奮闘を始めた頃、イタリアの上級ブランド、ランチアは経営難と向き合っていた。英国では、1978年に約1万2000台が輸入されたが、1984年には約3000台へ急落。製造品質の悪さから、各国でユーザーは離れていた。

そんな悪評を築いたスタイリッシュなサルーン、ランチア・ガンマの後継モデルとして誕生したのが、1984年10月発表のテーマ。1982年のアウディ100や、1983年のルノー25のように、新時代を告げるモデルだった。



ランチア・テーマ 8.32（1984〜1994年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

イタルデザイン社による整った容姿は、ターゲット層を刺激するのに充分な存在感を放った。剛性の高いボディは空気抵抗へも配慮され、Cd値は0.32に抑えられていた。

エンジンは自然吸気かターボの4気筒の他、プジョーとルノー、ボルボの共同開発によるV型6気筒「PRVユニット」も設定。フェラーリ譲りの2.9L V8エンジンを積んだ、四輪駆動のテーマ 8.32が初年度から頂点を飾った。

テーマと並行して生産されたクロマ

錆びやすかったガンマのイメージを払拭するべく、ランチアは車重で43％の部品が亜鉛メッキ鋼板なことを主張。33Lぶんの防錆ワックスが、パネルの空洞を埋めていた。

187psを誇る4気筒ターボ版の英国価格は1万5840ポンドで、充分な競争力も備わった。反応を見極めるべく、英国のディーラーは1985年に500台を輸入している。



フィアット・クロマ CHT（1985〜1996年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ランチアを傘下としたフィアットも、ティーポ4を逃さなかった。1985年5月にクロマを発売し、1981年に終売となった132以来となる、大型サルーン市場復帰を果たす。

クロマはイタリア北部、トリノのミラフィオーリ工場でテーマと並行して量産されたが、1台当たりのラインオフ時間は半分。1日400台の生産が可能だった。エンジンはテーマと共有する2.0Lターボで、扱いやすさ重視のチューニングにあった。

経営不振にあえいでいたアルファ・ロメオ

フロアパンだけでなくボディパネルの多くを共有し、テーマとクロマの違いは小さい。前がマクファーソンストラット、後ろがトレーリングアームのサスペンションも同じ構成にある。だが実際に2台を並べると、想像以上に印象が異なり面白い。

同時期にはイタリア・ミラノの雄、アルファ・ロメオも経営不振にあえいでいた。毎日のように損失が膨れる同社を、フィアットが買収したのは1986年。ティーポ4の独自モデル開発は以前から進んでいたが、翌1987年9月に164がリリースされる。



アルファ・ロメオ164 クアドリフォリオ（1987〜1998年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1979年から提供されたアルファ6（セイ）は、英国で136台しか売れないなど、成功とはいえなかった。大きな期待が寄せられていたことは間違いない。

この続きは、ティーポ4プロジェクトのサルーンたち（2）にて。