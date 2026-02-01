埼玉県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」だと思うランキング！ 2位「川越市」「秩父市」を抑えた1位は？
ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、埼玉県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「地ビールや餃子プロテインなどがあり豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）、「小江戸という観光地化されたイメージから、地元の老舗の和菓子や地酒など、伝統的な特産品が期待できそうだからです」（30代男性／東京都）、「大好きなさつまいもを使ったツイーツなどが届くから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「返礼品のイチローズモルト＆グレーン ホワイトラベルは、 世界的にも評価の高いウイスキーで、香りと余韻が深く、とても素晴らしい商品だから」（50代男性／広島県）、「食べ物ではなく体験ものはあまりみたことがないから」（20代女性／東京都）、「名物である豚みそ漬けや、わらじかつ丼、地元の新鮮野菜、季節の果物のぶどう・シャインマスカットなど、さらには秩父ワインや地酒なども返礼品として人気があります」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
同率2位：川越市／37票川越市は、「小江戸」として知られる歴史的な街並みが魅力の観光地です。返礼品も豊富で、国際的に評価を受ける「コエドビール」や、サツマイモを使った銘菓「いも恋」やスイートポテトなどが人気です。老舗のうなぎ店による蒲焼や白焼きといった、地域の伝統と味を感じられるグルメもそろっています。
同率2位：秩父市／37票秩父市は、都心からのアクセスが良く、自然と調和したレジャーやグルメが楽しめるエリアです。世界的なウイスキーの品評会で評価を得た「イチローズモルト」をはじめ、「みそポテト」や「秩父ホルモン焼き」など、地元グルメも充実。電子感謝券「チョイスPay」を使って、現地での体験を楽しめるのも人気のポイントです。
