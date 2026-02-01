All About ニュース編集部が全国250人を対象に実施した「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施。埼玉県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市で1位に選ばれたのは？

ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。

All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、埼玉県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！

※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません

同率2位：川越市／37票

川越市は、「小江戸」として知られる歴史的な街並みが魅力の観光地です。返礼品も豊富で、国際的に評価を受ける「コエドビール」や、サツマイモを使った銘菓「いも恋」やスイートポテトなどが人気です。老舗のうなぎ店による蒲焼や白焼きといった、地域の伝統と味を感じられるグルメもそろっています。

回答者からは「地ビールや餃子プロテインなどがあり豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）、「小江戸という観光地化されたイメージから、地元の老舗の和菓子や地酒など、伝統的な特産品が期待できそうだからです」（30代男性／東京都）、「大好きなさつまいもを使ったツイーツなどが届くから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。

同率2位：秩父市／37票

秩父市は、都心からのアクセスが良く、自然と調和したレジャーやグルメが楽しめるエリアです。世界的なウイスキーの品評会で評価を得た「イチローズモルト」をはじめ、「みそポテト」や「秩父ホルモン焼き」など、地元グルメも充実。電子感謝券「チョイスPay」を使って、現地での体験を楽しめるのも人気のポイントです。

回答者からは「返礼品のイチローズモルト＆グレーン ホワイトラベルは、 世界的にも評価の高いウイスキーで、香りと余韻が深く、とても素晴らしい商品だから」（50代男性／広島県）、「食べ物ではなく体験ものはあまりみたことがないから」（20代女性／東京都）、「名物である豚みそ漬けや、わらじかつ丼、地元の新鮮野菜、季節の果物のぶどう・シャインマスカットなど、さらには秩父ワインや地酒なども返礼品として人気があります」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。

1位：さいたま市／70票

さいたま市の返礼品は、鉄道博物館や大宮盆栽美術館、岩槻人形博物館の入館券など、文化的な体験を楽しめるチケットのほか、タムロンのカメラレンズやカセットコンロといった高性能な家電製品も充実。全国的に人気の高い「ティラミス」や「彩果の宝石」などのスイーツもあり、大都市ならではの多彩な選択肢がそろっています。回答者からは「カメラ用交換レンズ（タムロン製品）などの精密機械や工業製品、地元の銘菓『彩果の宝石』、浦和うなぎなど、多岐にわたる返礼品が提供されている」（40代男性／広島県）、「彩果の宝石フルーツゼリーが入っているのが嬉しい」（20代女性／愛知県）、「さいたまスイーツが熱いとテレビで見たから」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです(文:坂上 恵)