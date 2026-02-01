「たべっ子どうぶつ」テーマカフェ開催へ！ 高さ35cmの“きりんさんパフェ”や地域限定メニューなど展開
「たべっ子どうぶつ」の世界観に没入できるテーマカフェが、2月12日（木）から大阪「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」で、2月19日（木）から東京「BOX cafe＆space GEMS渋谷」と愛知「BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋2号店」で開催される。
【写真】シェアに最適！ インパクト抜群な「きりんさんのロングパフェ」
■描き下ろしアート使用のスペシャルな空間
今回、「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる累計来場者数32万人を突破した体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」の“美味しい体験”を全国へ拡げるべく開催されるのは、世代を超えて、みんなでわいわい楽しめるテーマカフェ。
メニューには、「たべっ子どうぶつLAND」で大人気だった、らいおんくん、さるさん、うさぎさん、ひよこさんの表情がそのまま楽しめる「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」をはじめ、高さ約35cmの「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」、うさぎさんのアイスを中央に添えたインパクト大の「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」などが並ぶ。
そのほかにも、どうぶつさんたちをイメージしたさまざまなドリンクや、東京、大阪、愛知それぞれにちなんだ地域限定メニューなど、フォトジェニックな工夫を凝らしたメニューを提供。
また、全56種からランダム販売される「おかおいっぱいいっぱいミニ巾着」や、「たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん」、「2WAYタンブラー ビスケット」といったグッズ販売も実施される。
さらに、フード＆ドリンク、またはグッズを2000円（税込）購入ごとに、「たべっ子どうぶつLAND」でフォトスポットとして大人気だったタペストリーをイメージした「実写4カットステッカー（ランダム全9種）」がもらえる特典のほか、事前予約者限定特典の「オリジナルラテアート風ステッカー（全1種）」も用意され、「たべっ子どうぶつ」の世界観を存分に満喫可能だ。
