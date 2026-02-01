¡ÖÂæÏÑ¤À¤È¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ù¼ãô¦¡¡ÍèÆü½é¥¥ã¥ó¥×¤ÇÂçÀª¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê1Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢ÍèÆü¸å½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½ù¤ÏÈ©´¨¤µ¤Î»Ä¤ë¸áÁ°Ãæ¤«¤é¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¼«¤é¤Î¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤â¸òÎ®¡£¡ÖÂæÏÑ¤À¤È¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍè¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2Æü¤Ï½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÅ·µ¤¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤¬ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£