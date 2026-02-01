RIKACO、体に優しい手作り“デドックススープ”を紹介「朝の体の軽さにびっくりするよ」 簡単レシピに反響「美容にも健康にも良い」「参考になります」
タレントのRIKACO（59）が1日、自身のインスタグラムを更新。「日曜日のディドックススープ」（原文ママ）とつづり、体に良い手作りスープを披露した。
【動画】「参考になります」体に優しい手作り“デドックススープ”を紹介したRIKACO
「週1veganday」を設けているRIKACOは、自身に課している「甘いものはフルーツのみ 炭水化物も抜き」について、「スープ美味しいの作れば全然大丈夫なんだよね！」と余裕の様子。
「ルールはね、お腹空いたらこのスープ飲むってこと！ 何回飲んでもいいから全然大丈夫」と自己流のルールを明かし、お手製スープのレシピを動画で紹介した。
ビーツと「冷蔵庫にあった」相性良さそうな野菜を組み合わせ、スープの素、りんご、シナモン、ハチミツと塩コショウを入れて煮込んでいる。ビーツで赤紫色になったスープに、ひよこ豆をたっぷり投入した。
RIKACOは「明日の朝の体の軽さにびっくりするよー」と効果を伝え、「みんなもチャンスがあったら、週一回野菜だけの日を作ってみてはいかがでしょうか？お勧めのです！」と呼びかけた。
この投稿には、「美容にも健康にも良いですね」「身体にやさしいスープ」「身体のことを考えたお料理、素敵です」「参考になります」「私も作ってみまーす」などの声が寄せられている。
