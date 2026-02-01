［直前診断］ ＜５＞ジャンプ ノルディック複合 距離スキー

ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日の開幕が目前に迫っている。

最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。

今季に入りメダル量産への期待が一気に高まった。象徴とも言える存在が、女子の丸山希（北野建設）だ。ワールドカップ（Ｗ杯）で開幕３連勝を飾るなどここまで６勝を挙げて総合２位。本人も「目標は金メダル」と公言する。

北京五輪前に大けがをして以来つきまとった恐怖心を克服したことが大きい。高いゲートからの練習で遠くへ飛ぶことに慣れ、助走の際に足の裏全体に体重を乗せる意識を徹底。これによって飛距離と着地が向上するなど能力が覚醒した。「今はジャンプが楽しい」と競技への意識も大きく変わった。

男子にも新星が現れた。２４歳の二階堂蓮（日本ビール）は今季５戦目で初の表彰台となる２位に入ると、今月４日、インスブルック（オーストリア）の大観衆の中で行われた伝統のジャンプ週間第３戦でＷ杯初優勝。課題のメンタル面で成長を見せ、「良い状態で五輪を迎えればメダルは確実」と自信をのぞかせる。

北京五輪のノーマルヒル金、ラージヒル銀メダルのエース小林陵侑（チームＲＯＹ）も順調に仕上げてきた。今季Ｗ杯で２勝し、ここまで全試合でトップ１０に入る安定感を見せる。本番にピークを持っていく道筋も見えていて、「楽しみっすね」と心強い。

日本勢のライバルになるのはスロベニアのプレブツ兄妹だ。２６歳の兄ドメンは今季９勝、２０歳の妹ニカは１３勝でともに総合首位を快走。ドメンは「重圧と向き合いながらメダルを目指す」、ニカは「今回の五輪はとても大事」と意気込む。

日本は団体戦も優勝を狙える力がある。男子２人１組の新種目スーパー団体は小林と二階堂のコンビで、男女各２人の混合団体の女子は丸山が入るだろう。ノーマルヒルの結果も踏まえてメンバーは決まるが、女子のもう一人は五輪４度目出場の高梨沙羅（クラレ）が有力だ。北京五輪の団体戦ではスーツの規定違反で失格となっただけに、雪辱を果たすことができるかどうかにも注目が集まる。（福井浩介）

渡部暁 有終の美なるか…ノルディック複合

今季限りで引退する３７歳の渡部暁斗（北野建設）は６大会連続の五輪出場で、２０１４年ソチ、１８年平昌、前回２２年北京と３大会連続でメダルを獲得している。今季のＷ杯は開幕戦の１３位が最高と苦戦が続いているが、最後の五輪に向け「奇跡を起こせるようにやっていきたい」と意気込む。

２大会連続出場の山本涼太（長野日野自動車）は今年に入って２度トップ１０に入り状態を上げてきた。

個人戦、２人１組の団体スプリントともにオーストリア、ノルウェー、ドイツが３強で、日本勢は前半飛躍で上位につけられるかがメダル獲得の鍵となる。

馬場ら 上位狙う…距離

日本勢はいずれも２大会連続出場の男子・馬場直人（中野土建）、女子・土屋正恵（弘果ク）ら男女４人が出場し上位を目指す。