男子ゴルフ日米ツアー通算１３勝で、２４年パリ五輪男子日本代表監督の丸山茂樹（セガサミーホールディングス）が１日、東京・渋谷区のゴルフショップ「ダブルイーグル恵比寿店」でトークショーを行った。

米男子ツアーの「スゴい選手を聞かれた丸山は、世界ランク１位で通算２０勝（メジャー４勝）のスコッティ・シェフラー（米国）と即答。「アイアンショットの精度が群を抜いてる。去年で言えば、１週間でアイアンショットだけで他の選手より６ストロークがプラス。タイガー以来の選手が出てきた」と絶賛。２９歳ながら、口ひげをたくわえた貫禄ある風貌に「ウォール街で働いてるビジネスマンっぽい」と笑わせた。

今季の日本勢は米ツアー通算１１勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）を筆頭に、今季から中島啓太（フリー）、平田憲聖（エレコム）が加わり、合計５人が参戦。第３戦のファーマーズインシュアランス・オープンは先月３１日に第３ラウンドを終え、初優勝を狙う久常涼（ＳＢＳホールディングス）が首位と８打差の３位に立っている。

丸山は「ＰＧＡでバンバン勝つ、英樹に続いて勝つ選手を期待したい。啓太はやれそうな感じもするけど、意外とつまずいてる。憲聖もコーンフェリー（ツアー）よりも厳しいと感じていると思う。彼らはまだ若いからこれから。英樹に続く選手が出てくれるとうれしい。そう願うばかりです」と大きな期待を寄せた。