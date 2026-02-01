２月１日のＷＩＮ５の結果に、ＳＮＳ上は騒然となっている。

この日のＷＩＮ５は、発売票数は７７１万２９３２票。対象１レース目の京都１０Ｒ・八坂Ｓは７番人気メイショウゲキリンが勝ち、残り８万５３９１票に。２レース目の東京１０Ｒ・節分Ｓが２番人気ウイントワイライトが勝利するも、１万５１４票になった。

３レース目の小倉１１Ｒ・門司Ｓは５番人気コトホドサヨウニが勝利し６７１票に。４レース目の京都１１Ｒ・シルクロードＳは１６番人気のフィオライアが勝利し、残りはついに８票となった。最後の東京１１Ｒ・根岸Ｓは６番人気のロードフォンスが制したが、的中は０票となった。

この結果、５億３９９０万５２４０円が次回（８日）に。キャリーオーバーとなるのは２５年の１０月４日以来（キャリーオーバー額２億５７０６万３６６０円）で、ネットでは早くも「来週は突撃だ！」「来週こそ本気だす」「宴の時間だ」「夢見たいとこ」「これは来週狙うしかないっしょ！」「次回のＷＩＮ５はかなり熱くなりそうですね！」「来週は真面目に仕事してキャリーオーバーしたＷＩＮ５で来週頑張る」などコメントが寄せられている。