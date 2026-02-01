元幕内・水戸龍（錦戸）の引退披露断髪式が１日、両国国技館で行われ、約３００人が参加。最後は師匠の錦戸親方（元関脇・水戸泉）が止めバサミを入れて相撲界に別れを告げた。

モンゴルから鳥取城北高に相撲留学。日大時代はアマ横綱、学生横綱など８個の個人タイトルを獲得。鳴り物入りで２０１７年の夏場所、幕下１５枚目格付け出しでデビューしたが、度重なるけがのため、昨年の秋場所で引退した。

「多くの人が来てくれたことがうれしくて、何度も泣きそうになりました。いろんな力士の断髪式を見てきて、なんで泣いているんだろうと思いましたけど、危なかったです。なんとか抑えました。第２の人生も頑張ろうという気持ちになりました」

第２の人生も負けられない理由がもう一つある。この日、報道陣に結婚していたことを公表。３人の女の子の父親として一家を支えていかなければならない。「結婚？ 隠していたわけではないです。聞かれなかったので。家族のことを思うだけで元気になる。第２の人生は、まだこれからなので言えないですが、目の前のことをやるという気持ちで（家族のためにも）頑張っていきたい」と話していた。