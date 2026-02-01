◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル、良）

「フォーエバーヤング ブリーダーズカップクラシック優勝記念」の副題を付したＧ３に１６頭が出走し、６番人気のロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が好位追走から直線で鮮やかに抜け出し、重賞２勝目。フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京）への優先出走権を獲得した。横山和生騎手はロードクロンヌで制したプロキオンＳに続き、２週連続の重賞勝利となった。勝ちタイムは１分２３秒３。

同馬は昨年のかきつばた記念以来の重賞タイトル。昨年の根岸Ｓはコスタノヴァに４馬身差をつけられて２着だったが、今年は勝利を飾った。

１３番人気で単勝１５０・９倍のバトルクライ（原優介騎手）が２着。４コーナー１４番手から上がり３ハロンは最速３４秒８の末脚で追い込んで、重賞では初めての連対となった。４番人気のダノンフィーゴ（菅原明良騎手）が３着だった。

３連単１６６万４３０円は、２００７年の３連単４１万３７０円を超えて同レース史上最高配当となった。

原優介騎手（バトルクライ＝２着）「先々週にキャンターで乗った時に八分くらいの状態と思っていたが、レースでは１００％に仕上げてくれていました。東京の１６００メートルは走りますね。リズムは良かったし、復活してきたのでは。これからもいいレースをしてくれるのではと思います」

菅原明良騎手（ダノンフィーゴ＝３着）「人気馬を見ながら、いいところで運べたと思いましたが、思ったよりもマークしていた馬が上がっていかず、さばくのに時間がかかりました。砂をかぶって、動きたくないところで動かないといけないところもありました。学ぶところもありますが、そのぶん伸びしろがあると思います」

岩田康誠騎手（オメガギネス＝４着）「枠順を生かして位置を取りに行ったぶん、少しかかってしまいました。それでも、しまいはよく伸びてくれました」

安田翔調教師（オメガギネス＝４着）「状態が問題なく、（賞金的に）入るのならフェブラリーＳを視野に入れようかなと思っています」

田辺裕信騎手（マピュース＝５着）「初ダートで戸惑う部分もありましたが、特殊なパサパサの馬場で差し込むのが難しかったが、よく差を詰めてくれました。芝を使っていた時よりもゲートが良かったし、使ってダートの慣れも見込めると思う」

西村淳也騎手（エンペラーワケア＝６着）「いいスタートでしたね。この馬の能力なら普通なら勝つんですけど、今日は本来の状態になかったのかもしれません」