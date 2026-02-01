アジアリーグアイスホッケーに参戦するスターズ神戸は、31日、HLアニャン（韓国）と対戦し、1対4で敗れた。今季、唯一の「神戸開催」のカードだったが、白星で飾ることはできなかった。

第1ピリオドに2点を先制されたスターズ神戸。第2ピリオド開始1分後に、青山大基選手のパスを受けたエア懐生選手のシュートがゴールネットを揺らした。「青山のいいパスが来たので合わせるだけだった」とエア。1点差に詰め寄るが、その直後、HLアニャンに追加点を許した。第3ピリオドは、接戦を繰り広げるが、試合終了直前、スターズ神戸がGKを下げ、6人攻撃に出た際、逆に相手にゴールを奪われ、結局1対4で敗れた。

1点を返し、喜びに沸くスターズ神戸(第2ピリオド)

スターズ神戸は、神戸と尼崎のリンクをホームとしているが、前日とこの日が、神戸で初めて、そして今シーズン唯一の神戸開催のゲームだった。前日も同じ相手に1対2で惜敗しており、試合後、青山キャプテンは「接戦だったのもあるし、2日間通して悔しさが残った」と話した。

会場となった神戸市立ポートアイランドスポーツセンターには、両日とも1000人を超える人が訪れ、声援を送った。



試合後、外崎慶ヘッドコーチは「先制されて追いかける展開の中で 第3ピリオドはプレッシャーもかけることができ、得点のチャンスもあったのかなと思うが、最初からこれをいかにやれるかだと思う。（神戸で初の試合）なんとか勝って、会場を訪れた人と喜びを分かち合いたかったが、できなくて残念」と振り返った。

次の試合は、2月7日(土)、8日(日)。ホームの尼崎スポーツの森アイススケートリンクに東北フリーブレイズを迎える。