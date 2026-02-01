高松市は、きょう（1日）午後1時ごろ、仏生山交流センターの期日前投票所で、最高裁判所裁判官国民審査の当日交付した投票用紙の数を確認したところ、入場券の数に対して1枚少ないことが判明し、有権者1人に対して、投票用紙を交付し忘れた可能性が高いと思われると発表しました。

高松市によりますと、きょう午後0時～午後1時の間の入場券の数と最高裁判所裁判官国民審査（1区）の用紙交付機による交付枚数を確認したところ、女性1名の交付枚数が少ないことが判明したということです。

投票所では、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を交付する際、入場券を回収し、所定の欄に交付したことを示す「〇」印をつけることになっています。

該当の時間帯には、有権者が多く訪れ混乱していたことから、投票用紙を交付し忘れた可能性が高いものの、入場券を確認したところ、すべての入場券の所定欄に「〇」印がついていることから、投票していない選挙人の特定はできていないということです。

高松市は、期日前投票所で、投票用紙の確実な交付に細心の注意を払うよう指示し、今後こうしたことがないように努めるとしています。