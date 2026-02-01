ボーフム三好康児が首位撃破の開始46秒弾!! 2回目の先発起用に応える今季初ゴール
ボーフムのMF三好康児が1月31日、ブンデスリーガ2部第20節のシャルケ戦で開始46秒での先制ゴールを奪い、2-0の勝利に貢献した。
三好は第14節以来今季リーグ戦2回目の先発入りを果たすとキックオフ直後、左サイドからFWゲリット・ホルトマンが上げたクロスをペナルティエリア中央から左足で合わせて今季初ゴールを決めた。後半19分まで出場し、チームは2-0で勝利。首位のシャルケを破って8位に浮上している。
三好は昨シーズンからボーフムに所属しており、今季は負傷離脱もあってここまでリーグ戦9試合の出場となっている。
開始1分 #三好康児 が今季初ゴール⚽️
左サイドを駆け上がったホルトマンの高速クロスに
ゴール前へ飛び込み、豪快に叩き込む
スタメン起用に結果で応え、ボーフムが1-0先制!#イージースポーツ2
⚽ブンデスリーガ2部
VfLボーフム vs シャルケ04
⚽ブンデスリーガ2部
VfLボーフム vs シャルケ04