【材料3つまでで作る！】元気をチャージ！ スタミナ満点「オイみそ豚ニラ丼」
【画像を見る】レンチンで簡単に作れちゃう！スタミナ満点「豚玉キムチ丼」
SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。
今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。
■オイみそ豚ニラ丼
スタミナ満点 元気をチャージ！
材料（2人分）
ごはん……丼2杯分
豚こま切れ肉……200g
ニラ……80g
卵黄……2個分
A
・オイスターソース……大さじ1
・砂糖、みそ……各小さじ1
ごま油……適量
作り方
1 豚肉は食べやすい大きさに切り、ニラは3cm幅に切る。
2 フライパンにごま油をひいて熱し、豚肉を入れて炒め、火が通ったらAを加えて煮からめる。
3 ニラを加えてサッと炒め、ごはんを盛った器にのせ、中央に卵黄をのせる。
■レシピを参考にするときは
・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。
・火加減は、特に記載のない場合は中火で調理してください。
・しょうゆは生しょうゆ、みそは好みの合わせみそを使用しています。
※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。