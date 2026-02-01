

――――――――――――――――――― 2月 2日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (1月22日～23日開催分、8:50)

・1月新車販売 (14:00)

・1月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア、メキシコ市場休場

・中国1月RatingDog製造業PMI (10:45)

・ドイツ12月小売売上高 (16:00)

・ドイツ1月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏1月製造業PMI[確報値] (18:00)

・米国1月製造業PMI[確報値] (23:45)

★米国1月ISM製造業景気指数 (3日0:00)

【海外決算】

[米]パランティア・テクノロジーズ 、ウォルト・ディズニー /[欧]NXPセミコンダクターズ

◆新規上場、市場変更 など

〇ハウテレビジョン <7064> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 2月 3日 (火) ――

◆国内経済

・1月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が1月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国12月JOLTS求人件数 (4日0:00)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 、メルク 、アムジェン 、ファイザー 、ペイパル・ホールディングス 、エレクトロニック・アーツ



――――――――――――――――――― 2月 4日 (水) ――

◆国内経済

・さっぽろ雪まつり (～11日)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1月RatingDogサービス業PMI (10:45)

・ドイツ1月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏1月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏1月消費者物価指数 (19:00)

・ユーロ圏12月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国1月ADP雇用統計 (22:15)

・米国1月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米国1月ISM非製造業景気指数 (5日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (5日0:30)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・ECB定例理事会 (～5日)

【海外決算】

[米]★アルファベット 、イーライ・リリー 、アッヴィ 、ウーバー・テクノロジーズ 、クアルコム 、ボストン・サイエンティフィック /[英]アーム・ホールディングス 、GSK /[ス]ノバルティス



――――――――――――――――――― 2月 5日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月輸入車販売 (10:30)

・1月車名別新車販売 (11:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ12月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏12月小売売上高 (19:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (22:45)

・メキシコ中銀が政策金利を発表

・新戦略兵器削減条約 (新START) が失効

【海外決算】

[米]★アマゾン・ドット・コム 、リンデ 、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ 、KKR 、インターコンチネンタル・エクスチェンジ /[英]シェル /[仏]BNPバリパ

◆新規上場、市場変更 など

〇Ｕｂｉｃｏｍホールディングス <3937> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇パラマウントベッドホールディングス <7817> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月 6日 (金) ――

◆国内経済

★12月全世帯家計調査 (8:30)

★12月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ニュージーランド市場休場

・ドイツ12月鉱工業生産 (16:00)

・ドイツ12月貿易収支 (16:00)

★米国1月雇用統計 (22:30)

・米国2月ミシガン大学消費者信頼感指数 (7日0:00)

・米国12月消費者信用残高 (7日5:00)

・インド中銀が政策金利を発表

・ミラノ・コルティナ冬季オリンピック開幕 (イタリア・ミラノ、～22日)

【海外決算】

[米]フィリップ・モリス・インターナショナル

◆新規上場、市場変更 など

〇ＡＳＪ <2351> ：東証Ｇ→東証Ｓ、名証Ｍ上場 (重複上場)

〇ＣＲＩ・ミドルウェア <3698> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇フーバーブレイン <3927> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇クラスターテクノロジー <4240> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 2月 7日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 2月 8日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

★衆議院議員選挙投開票

・大阪府知事・市長選投開票

・山口県知事選投開票

・長崎県知事選投開票

・アラブ首長国連邦 (UAE) ムハンマド大統領が国賓来日 (～10日)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ総選挙

・北朝鮮の朝鮮人民軍創建日

・スーパーボウル (カリフォルニア)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



