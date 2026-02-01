次回のサンデーPUSHスポーツは2026年2月8日（日）放送！

ジャイアンツの宮崎キャンプをママタルトが直撃取材！

スタジオには澤村拓一が登場、現役時代のキャンプエピソードを披露

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：澤村拓一

たくろう、中川安奈

■ジャイアンツ宮崎キャンプをママタルトが初取材

昨年に引き続き、今年も巨人ロケレギュラーを務めることになったママタルト。

その後押しをしてくれた丸選手に、お礼を伝えることはできるのか？

さらに、檜原は推し・泉口選手とついに初対面！自前で購入したユニフォームにサインをお願い…！

そして、以前スタジオにゲストとして登場したリチャード選手にも直撃取材。

■澤村拓一が番組初登場

昨シーズンで現役を引退した澤村拓一がスタジオに初登場。

巨人時代のキャンプエピソードを披露し、巨人ファン・たくろう赤木も大興奮！

■2月6日開幕 ミラノ・コルティナ冬季五輪から注目選手を紹介

ミラノ・コルティ冬季五輪・男子フィギュアスケート代表、鍵山優真選手。

コーチである父・正和さんと二人三脚、親子の絆で挑む金メダル。