2月8日（日）サンデーPUSHスポーツは…ジャイアンツ春季キャンプをママタルトが取材！スタジオには澤村拓一が初登場！
次回のサンデーPUSHスポーツは2026年2月8日（日）放送！
ジャイアンツの宮崎キャンプをママタルトが直撃取材！
スタジオには澤村拓一が登場、現役時代のキャンプエピソードを披露
ＭＣ：川島明（麒麟）
ゲスト：澤村拓一
たくろう、中川安奈
■ジャイアンツ宮崎キャンプをママタルトが初取材
昨年に引き続き、今年も巨人ロケレギュラーを務めることになったママタルト。
その後押しをしてくれた丸選手に、お礼を伝えることはできるのか？
さらに、檜原は推し・泉口選手とついに初対面！自前で購入したユニフォームにサインをお願い…！
そして、以前スタジオにゲストとして登場したリチャード選手にも直撃取材。
■澤村拓一が番組初登場
昨シーズンで現役を引退した澤村拓一がスタジオに初登場。
巨人時代のキャンプエピソードを披露し、巨人ファン・たくろう赤木も大興奮！
■2月6日開幕 ミラノ・コルティナ冬季五輪から注目選手を紹介
ミラノ・コルティ冬季五輪・男子フィギュアスケート代表、鍵山優真選手。
コーチである父・正和さんと二人三脚、親子の絆で挑む金メダル。