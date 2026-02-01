満天の星を思わせる、美しい焼き物を作る窯元が佐賀県にあります。世界でも評価された名作を生み出した父を亡くし、生まれた国の違う“息子”2人が奮闘しています。全てを残さずに他界した父。2人は残された謎を解明すべく、地道な実験に挑みました。

■世界各国で受賞した「銀河釉」

佐賀県・武雄市にある窯元「銀河釉（ゆう）玉峰窯」。ここで焼き物を作っているのは、窯の3代目の中尾真徳（まさなり）さん（28）とオランダ出身のステンさん（29）。2人は義理の兄弟です。SNSで発信する、家族や飼い猫とのユーモラスな修業の様子も人気です。

ここで作られているのは、満天の星を思わせる美しい焼き物。細かな金属の結晶からなるこの模様は、去年3月に亡くなった真徳さんの父・哲彰さんが15年以上かけて開発した特別な技術によるもの。その名も「銀河釉」です。

代表作「銀河のオデッセイ」はルーブル美術館をはじめ、世界各国で受賞歴を持っています。そんな銀河釉を継ぐ2人には、ある悩みがあるといいます。

■作り方の全てを伝えずに他界

真徳さん

「（父が）書き残しているレシピはあるんですけど、どうやって焼いて、その結果どういう銀河模様が出たかは全く分かっていなくて…。本当に父しか持たない技術で、父のオリジナルの銀河釉で。父が亡くなってしまえばそれと共に失われてしまう」

「銀河釉」独自の星空のような模様を開発した哲彰さんは、誰にも作り方の全てを伝えることなく、この世を去ってしまったのです。

■妻をオランダに残して弟子入り

真徳さんと共に焼き物を作るステンさんは、母国オランダで当時留学中だった真徳さんの姉・優理さんと出会い、2年ほど前に結婚しました。工房で陶芸を体験し、一瞬で心を奪われたのだそう。

ステンさん

「ちょっとやってみて、『お〜これはいい仕事』と思った。すぐ（当時の）仕事をやめて、焼き物の仕事をしたいと思った」

その後、妻の優理さんをオランダに残して義父の哲彰さんに弟子入り。当時、真徳さんは東京で働いていたため、慣れない地でたった1人の弟子として陶芸の世界に飛び込みました。

優理さん

「『え、ちょっと待って』『私まだオランダにいるんだけど』（と思いました）。（ステンさんは）迷いがなかったです。『僕はここにいるべきじゃないんだ』というか、『焼き物が呼んでる』みたいな感じだったので」

■「勉強しないと銀河釉がなくなる」

しかし、ステンさんが弟子入りしてわずか3日後、哲彰さんは病で入院することに。教えを請えるのは週3日、15分ずつの面会時間だけだったといいます。

ステンさんは「（病室に）焼き物持ってきて、お義父さんに見せる。お義父さんはチェックして『いいね』か『重たい』と言って、また戻って帰ってもう一回作り直した」と振り返ります。

「いつかお義父さんのような作品を作りたい」と、必死に陶芸と向き合う日々でした。しかし、真徳さんの母の知佳子さんは「最初は本当びっくりする色にしかならなかったから、うわーこれでどうなるんだろうって…」と振り返ります。

そんな状況を見て、真徳さんも東京から戻ってきました。

真徳さん

「自分が小さいころ、父が当たり前のように焼いてたから『焼けば焼けるんだろうな』くらいに思っていたんですけど、これは誰かが本腰入れて勉強しないと本当に銀河釉がなくなっちゃうぞと」

こうして生まれた国の違う2人の兄弟が、二人三脚で「銀河釉」の再現を始めました。哲彰さんが亡くなるまでの間になんとか、作品の基本となる5色の銀河模様を焼けるようになりました。

■哲彰さんなしの陶器市で新たな挑戦

父の代から毎年出店してきた陶器市に、哲彰さんなしで挑むことになった2人。今回、新たな挑戦をすることにしました。真徳さんが「今作っている新しい釉薬。完全に新しいというよりは、今あるものを混ぜて作った」と見せてくれました。

焼き物にコーティングし、色や質感を出す釉薬こそが、銀河模様を出すための鍵を握ります。今焼ける5色の釉薬を混ぜ合わせたミックス釉薬を作ることで、新しい複雑な色味にチャレンジしてみるといいます。

真徳さん

「父が作っていた『どうやって出しているんだ』とよく分からない色が実験の中で出てきたら、こうやって焼いてるのかと分かるので、探り当てられたらなと」

さらに真徳さんは、「お父さんが作り残した釉薬がそのままになってて、中身が何なのか分かっていない。焼いてみて何なのか実験をしたい」とも。工房に残された、謎の釉薬。どんな銀河模様が生まれるのでしょうか。

■美しい模様が出るか否かを決める過程

真徳さん

「火が強いよ」

ステンさん

「いや、これでいい。最初は圧力が強くなるけど、一度熱が回れば大丈夫」

2日間かけて焼き上げと冷却をします。キレイな模様が出るかは、この過程で決まります。窯の温度が適切でないと、作品が全滅するおそれもあります。

真徳さん

「最初に、こういう風に上げたいっていう目標温度のグラフを描いておくんですよ。季節が違ったらそれでまた変わったりするんで」

「昔の父のグラフはここ（机の引き出し）に大量にあるんですけど。何も分からないです。温度書いてるところもあるけど、書いてないところも結構あるし。古文書やなって感じ」

それでも、哲彰さんが残したわずかな資料は、先の見えない実験を続ける2人の支えです。

真徳さん

「亡くなってなお父と対話しているというか、そこからいろいろ学べることがあって。残された父の形跡を基に今、いろいろ知っていくことができて。それが今は、遠い存在でもあり自分を励ましてくれる近い存在でもある。そういう不思議な感覚です」

■複雑なグラデーションの表現に成功

窯を開ける日。ステンさんは「いつもドキドキ」と笑います。果たしてキレイな銀河模様は出ているのでしょうか。いざ、オープン。

不思議なことに、真っ白だった生地がカラフルに彩られています。

2人が仕上がりをチェックします。「うわぁ、ひっついてる」「下のところがよくない」という声が上がりました。キレイな結晶が出ていなかったり、隣の焼き物とくっついてしまったり。一筋縄ではいきません。

そんな時、真徳さんが声を上げました。「ステンのこの花瓶、キレイじゃない？ これ何の色？」。ステンさんが「秋（銀河）、冬（銀河）」と答えると、真徳さんは「うわぁ、キレイや」と驚いた様子。

新しく配合した釉薬をかけたものです。緑色の秋銀河と白色の冬銀河を混ぜた釉薬で、新しい複雑なグラデーションを出すことに成功。

■地道な実験でよみがえった父の技

一方、工房に残されていた謎の釉薬はどうだったのでしょうか。ステンさんが取り出し、「これ、お義父さんの釉薬だよ。こんな感じになると思ってた」と言います。焼き上がったのは、茶色いカップです。

ここで、ある発見がありました。茶色いカップの隣で焼いていた白いカップの一部に、茶色の釉薬が飛び散っていたのです。「飛んできてるってことは、揮発する成分ってことか」と真徳さん。

白いカップを見て、真徳さんはピンときました。「こういうやつある。父の作品にこういうやつあります」

青い銀河模様の一部を茶色く色づける方法が分かりました。「本当に謎解きですよ」と真徳さん。地道な実験を重ね、父の技がよみがえります。

■お客さんも見守る2人の成長

去年11月、「秋の有田陶磁器まつり」の日を迎えました。銀河釉のお店には多くのお客さんが訪れました。

「すごい、春（の陶器市）より全然すごい」「キレイですよね。ほぼ全体的に結晶化している。前は一部下の方だけうまくいってなかったりとか」。お客さんも、2人の成長を見守っています。

真徳さん

「『だいぶキレイになりましたね』ってお客さんの方から言われるとうれしいですね。ただ焼いて実験して、みたいな期間を経て今があるってことを、焼き物で分かってもらえる瞬間だと思う」

亡き父の背中を追う2人の挑戦。

ステンさん

「自分の焼き物とお義父さんの焼き物を比べたら、結構まだ遠いところ。でも、練習練習練習したらたぶん大丈夫だと思う」

