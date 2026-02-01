巨人の阿部慎之助監督（46）が1月31日に放送された日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）にVTR出演し、「特に期待している選手」にまだ1軍で9試合出場、9打数1安打の若手を挙げた。

番組MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）と大の巨人ファンで知られる女優・田畑志真（20）がそれぞれ質問を考え、質問者が誰か隠した状態でインタビューする番組恒例企画「goodクエスチョン」の最終戦。

田畑との1対1インタビューに臨んだ阿部監督が聞かれたのはA「新キャプテンに岸田行倫選手 監督以来の捕手 期待は？」とB「日本一奪還へ チームとして一番強化したいポイントは？」という2つの質問だった。

まずはAの質問で岸田を主将に任命した理由について語り、続いてBの質問に答えることになった阿部監督。

「素晴らしい補強をしていただいたんで。岡本（和真）の抜けた穴を埋めるのではなく、また今年からね、新しい巨人をつくるっていうね、つもりでやっていきたいなっていうのは。だから全員にチャンスがある年になると思います」と語った。

田畑から「特に期待している選手などっていますか？」と追加質問されると、「まあ、石塚くんだったり」と2024年ドラフト1位で、プロ2年目を迎える石塚裕惺内野手（19）を指名。

「将来ね、ジャイアンツの顔になってもらわないと困るかなって、こっちは思ってるんですけど。ちょっとプレッシャー与えちゃうんですけど、そうなってほしいなっていうね、僕の願いもあります」と大きな期待を語った。

そして、田畑からどっちの質問が良かったか聞かれると、田畑が考えたBを選択した。

大喜びの田畑から「なんでこっちのほうが良かったとかありますか？」と聞かれると「もう年明けてこれからね、こうしていくっていうことも言えたし。上田さん怒っちゃうかもしんないけど、キャプテンに岸田…どうでも良くない？」と満面笑み。

これには勝者・田畑も「そんなことないです！」と大慌てで、VTR明けにスタジオの上田は「監督！どうでも良くない？って言っちゃったな…」と苦笑いで“苦情”を入れていた。

ちなみに「goodクエスチョン」は田畑が9勝、上田が5勝という最終結果で田畑に軍配が上がっている。