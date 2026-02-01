「プロレス・天龍プロジェクト」（１日、新木場１ｓｔリング）

“風雲昇り龍”天龍源一郎（７５）が取材に応じた。プロレスラーに転向した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）について「よく頑張っているんじゃないですか。普通、柔道の金メダリストは（新天地で簡単に）吹っ切れるものじゃないけど、吹っ切れてやっているところが潔いよね」と言及。「あとは場数を踏んでいくしかないから。それだけですよ」と太鼓判を押した。

五輪、全日本選手権、世界選手権を制し、史上８人目の「柔道３冠」も達成しているウルフは新日本プロレスに入団し、１月４日の東京ドーム大会でデビュー。入場から柔道着を脱ぎ捨て、丸刈り頭に黒のショートタイツという裸一貫のスタイルで出発した。極悪レスラーのＥＶＩＬに対して真っ向勝負を挑み、パワー・スラムやアングル・スラムなど豪快なプロレス技を繰り出し、最後は逆三角絞めで失神させて勝利。以降も無敗のまま１カ月を完走した。

天龍自身も大相撲を廃業してプロレスに転向し、ジャイアント馬場、アントニオ猪木から日本人で唯一ピンフォールを奪うなど活躍。６５歳で引退するまでトップで戦い抜いた“ミスター・プロレス”は「俺は相撲上がりとか、相撲崩れとか言われるのが癪に障るから頑張ってきただけですよ。相撲から来て負けてたまるかっていう（反骨心があった）。ちょっと温度差はあるよね」と時代や境遇の違いを強調。そのうえで「ウルフはプロレスで上達しようというのがあるし、（プロレスが）好きで大成してやろうというのがある。金メダル（の実績）も全部捨ててやるって心意気は大したもんですよ。やれって言われてもなかなかやれないよ。だって、これから金メダリストとして（もっと）楽に生き伸びられる道もあるかもしれないのに、それを全部捨てて、（世間の）風当たりが強いプロレスに転向したわけだから。俺は頑張ってほしいよ」とエールを送った。

天龍は２日には７６歳の誕生日を迎え、今年１１月にはデビュー５０周年を迎える。「（誕生日は）嬉しくもなんともないよ（笑）。でもまあ今まで相撲とプロレスしかない人生で、よく生き抜いてきたなという自負はありますよ」と実感を込め、「今年の目標？宝くじに当たることだよ。８億円当たったら、棺の中で笑って死んでいるよ」と豪快に笑った。