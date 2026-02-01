衆院選の投票を促そうと、新潟県内各地の店舗や施設で、投票した有権者にサービスを提供する「選挙割」が行われている。

温浴施設運営などを手がける「関越サービス」（新潟市西蒲区）では、同社とグループ会社が運営する県内の三つの温浴施設で、今月２７日まで選挙割が行われている。「じょんのび館」（同）と「新潟市小須戸温泉健康センター 花の湯館」（同市秋葉区）では、入館料が５００円に割引され、「森の湯小屋 さぎの湯 しらさぎ荘」（三条市）ではフェースタオル１枚が無料で借りられる。

同社の担当者は「サウナの活況で若い利用者も多い。風呂に行くことをきっかけに選挙に興味をもってもらえれば」と話した。

ボルダリングが楽しめる五泉市のスポーツ施設「リトルフォレスト」は今月１５日まで利用料金を１００円値引きする。

家電量販店「ノジマ」は同日まで、県内の全９店舗で、２２００円以上買い物すると特典がある。「良い国」にちなんだ１１９２円分のポイントがモバイル会員向けに還元される。

選挙割の特典を受けるには、投票済証明書や投票所の看板の写真を提示する必要がある。