国際ジャーナリストの落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日午前８時８分、老衰のため８４歳で死去した。通夜、葬儀・告別式は故人の遺志と遺族の意向により、近親者のみで執り行う。後日、お別れの会を執り行う予定。

喪主を務める長男でメディアアーティストの落合陽一氏（３８）はこの日、Ｘを更新。それによると、落合さんはこの数年、体調を崩しており、入院することもしばしばあったという。落合さんは１月３１日の夜に救急車で運ばれ、友人と家族に見守られながら亡くなったという。

亡くなる直前、友人の元出版社役員がかけた「先生！ほんと！遅れてすみません〜！今からゴルフ行きましょう！」という言葉を聞いた陽一氏は「そこで私は泣きました」とつづり、落合さんに「親父殿、あっちでも楽しくキメてください。死は一つのオプションにしか過ぎないっていってましたよね」とメッセージ。「あなたは私にとって無茶苦茶で大変にべらぼうな人でありました」としのんだ。

落合さんは１９７７年に週刊文春で連載した「２０３９年の真実」で、ケネディ暗殺事件に迫って注目を集めた。

活動は執筆、講演、メディア出演など多岐にわたり、主に国際情勢やインテリジェンス（諜報）の分野で、独自の視点と取材に基づく分析を提供。著書の累計発行部数は２０００万部を超えており、主な著書に「２０３９年の真実」、「２０世紀最後の真実」、「狼たちへの伝言」シリーズなどがある。

１９８７年にはアサヒビール「スーパードライ」の初代ＣＭキャラクターを務めた。