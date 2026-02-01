元バレエダンサーの60代美人女優、30年前の写真を再現しネット感嘆「いや〜…ホントに綺麗…」
女優で元バレエダンサーの床嶋佳子が1月30日にインスタグラムを更新。30年前に撮影された自身の写真を再現すると、ファンから称賛の声が集まった。
【別カット】床嶋佳子が再現した30年前の写真 若い頃も美しすぎる
床嶋が投稿したのは、ヴェルサイユ宮殿の噴水の前で撮影された2枚のソロショット。投稿された2枚の写真には、昨年現地を訪れた床嶋の姿と、30年前に現地を訪れた彼女の姿が収められている。床嶋本人は2枚の写真について「母親と娘ですね」とおちゃめにつづっている。
現在と30年前の写真にファンからは「いや〜…ホントに綺麗…」「綺麗な人は何時までも綺麗で素敵なんだなあ〜」「年齢を重ねた美しさを少しでも真似したいです！」などの反響が寄せられている。
■床嶋佳子（とこしま よしこ）
1964年9月23日生まれ。福岡県出身。幼少期からバレエを始め、国際コンクールにも出場。1988年にバレリーナから女優へ転身。1991年にはドラマ『ヴァンサンカン・結婚』（フジテレビ系）に出演。プライベートでは2020年に医師の男性との結婚を発表した。
引用：「床嶋佳子」インスタグラム（@yoshiko.tokoshima）
