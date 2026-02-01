◆バレーボール ▽エムット ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＳＶリーグ男子オールスターゲームズ ＴＥＡＭ ＫＥＮＴＯ ３―０ ＴＥＡＭ ＴＡＩＴＯ（１日・ジーライオンアリーナ神戸）

ファン投票で選出された高橋藍＝サントリー＝は、水町泰杜＝名古屋＝が主将を務める「ＴＥＡＭ ＴＡＩＴＯ」の一員としてスタメン出場。宮浦健人＝名古屋＝が率いる「ＴＥＡＭ ＫＥＮＴＯ」と３セットマッチ（第２セットは１５点先取）で対戦した。

コートでの出番は第２セットで終えたが、最大の“見せ場”は最終第３セットの後半だった。ベンチでマイクを手にした高橋は、サーブに向かった相手チームの西本圭吾＝広島＝に向かって「左で打てや！」と絶叫。会場が笑いに包まれるなか、西本は利き腕ではない左でサーブを放ってコートに入れ、「ベストエンタメ賞」を獲得した。

高橋は「（西本に）『何かやってくれ』と言われていたので。先輩だから普段は呼び捨てなんてできないし」と舞台裏を明かし「西本さんは、そういう才能もある選手。盛り上がりにつながってよかった」と受賞をアシストする形となり、満足そうに笑った。

ＭＶＰには西田有志＝大阪Ｂ＝が選ばれ、賞金５０万円が贈られた。