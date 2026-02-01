浜崎あゆみが、リリースから25年を迎えた「evolution」のライブリリックビデオを公開した。

本映像は2000年の大晦日に、当時未発表の新曲として21世紀を迎えて最初に披露された＜ayumi hamasaki count down live 2000-2001 A＞から＜ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜＞までの約25年間におよぶライブ映像を、リリックビデオとして再構築したものになっている。

「evolution」は2001年1月31日にリリースされた浜崎の20枚目のシングルで、発売初週で50万枚を突破し、ミリオンセールスを記録した作品。ミュージックビデオでは金髪のショートヘア姿に、ファーのしっぽをつけた浜崎のビジュアルが強烈な印象を残した。

リリースされた2001年から2025年までの25年間、アレンジや演出を変えながら毎年歌い続けられてきた浜崎を代表するアッパーソングがこの「evolution」だ。ライブではファンとの掛け合いが定番となっている人気曲である。

2月11日（水）には、「evolution」もセットリストに含まれる最新のライブ映像作品『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜』が発売される。“I am ayu”のサブタイトルに相応しく、「BLUE BIRD」「Moments」「Dearest」「SEASONS」「Voyage」「SURREAL」「Boys & Girls」といった、誰もが聴き馴染みのある代表曲が多く歌唱された、ファン以外にも見どころたっぷりな内容となっている。

浜崎あゆみはデビュー28周年を迎える4月8日（水）より＜ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-＞の開催も決定している。2年にわたるアジアツアーを経て、さらなるパワーアップを遂げた彼女の姿を日本ツアーでも堪能してほしい。

■リリース情報 ■DVD&Blu-ray『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜』

2026年2月11日（水）リリース

https://avex.jp/ayu/discography/ ■最新デジタルシングル「mimosa」

Streaming＆Download：https://ayu0408.lnk.to/mimosa

■＜ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-＞

2026年4月8日(水) 東京：有明アリーナ 18:00／19:00

2026年4月15日(水) 愛知 : 日本ガイシホール 18:00／19:00

2026年4月16日(木) 愛知 : 日本ガイシホール 18:00／19:00

2026年4月25日(土) 兵庫：ワールド記念ホール 17:00／18:00

2026年4月26日(日) 兵庫：ワールド記念ホール 15:00／16:00

…and more!! 詳細ページ https://avex.jp/ayu/news/detail.php?id=1131106