◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル、良）

「フォーエバーヤング ブリーダーズカップクラシック優勝記念」の副題を付したＧ３に１６頭が出走し、３番人気で戸崎圭太騎手が騎乗のウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクレーンズミュージック）は７着で、重賞初挑戦Ｖはならず。レースではハナを切ってレースを引っ張ったが、直線で勢いを失った。同馬はアハルテケＳ、霜月Ｓと連勝で今回のＧ３に挑んでいたが、デビューから１２戦目で初めて馬券圏外となった。

６番人気のロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が１着になり、フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京）への優先出走権を獲得した。勝ちタイムは１分２３秒３。

１３番人気のバトルクライ（原優介騎手）が２着。４番人気のダノンフィーゴ（菅原明良騎手）が３着だった。

３連単１６６万４３０円は、２００７年の３連単４１万３７０円を同レース上回り、史上最高配当となった。

戸崎圭太騎手（ウェイワードアクト＝７着）「感触良くいけて、そのまま押し切れるかなと思ったんですけど、ラストでバタッと止まってしまいました。ちょっと原因が分かりません」

キング騎手（チカッパ＝８着）「一生懸命走ってくれました。スタートを切って少しつまづいたけど、リカバリーして、狙っていたポジションで競馬ができました。道中の手応えは良かったし、直線でも一生懸命走ってくれたが、今回はメンバーが強かったです」