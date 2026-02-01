NHKラジオに出演する気象予報士の吉井明子さん(45)が1日までに自身のインスタグラムを更新。折りたたみ式のパイプ椅子を使った見事なボディーバランスを披露している。



【写真】これはなかなかマネできない…見事な体幹力

「体幹 バランス 強化 動画は明子カフェ(サブスク)に」とつづり、パイプ椅子の座面を両腕でつかみ、背もたれに下腹部を乗せて支え、空中で地面と平行に身体を伸ばすバランスポーズを公開。ヘソ出しウェアと太もも露わな白いミニスカートも印象的なショットだ。



圧巻の“体幹力”にファンからは「スゴイことが出来るんですね」「鍛えられた体幹が本当に本当に羨ましい」「これはイリュージョンと呼ばずして何と呼ぶ」「アスリート!?サーカス!?」「宙に浮いてる凄っ」「こんな事出来るんですか」「ボリショイ・サーカスみたい」「美脚すぎます」「Excellent!」など驚きの声が寄せられている。



慶大卒の吉井さんはNHKラジオの「Nラジ」「マイあさ!」に出演。防災士の資格も持ち、ファンの間では“美人すぎる気象予報士”として人気を集めている。



（よろず～ニュース編集部）