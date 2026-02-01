静岡にも「球春到来」！プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」がキャンプインしました。



ハヤテベンチャーズ静岡がきょう本拠地「ちゅ～るスタジアム清水」で3年目のシーズンに向けてスタートをきりました。16人の新戦力が加わりコーチ陣も一新され37人で臨む今シーズン。



練習前には円陣が組まれ3年目のシーズンも「勝ち」にこだわろうと赤堀監督がチームを鼓舞。





初日は若手からベテランまでコンディショニング中心のメニューをこなしました。今シーズンのチームキャプテンはチーム発足時からプレーしチーム最年長となるベテラン頼れるアニキ 倉本寿彦選手。（倉本選手）「毎年この日が来ると始まるなという気持ちは常に持っているので、やっとユニホームを着てプレーできるなと思っています。本当に若いチームなので、みんな明るいですし、僕もその勢いに負けずに、力を合わせてやっていきたいという気持ちもあるが、本当に諦めない姿勢というのは全員が持って、力を振り絞ってがんばるようなチームでありたいと思っています。」ウエスタンリーグ参入初年度が28勝、2年目が35勝と勝利数は増えているものの2年連続の最下位。就任3年目となる赤堀監督は…（赤堀監督）「今年も勝ちにこだわって勝利に向かってやっていきたいと思っています。勝ち星を増やしてハヤテは変わったんだというふうに思ってもらえるようにやっていきたいと思っています。そうですね50勝目指していきたいなと思います。」キャンプは2月27日まで行われ期間中、オイシックス新潟とのなどとの練習試合も予定されています。