地元では「ブタゴリラ」のあだ名で知られた男性が、32歳になった今、「超イケメン」へと大変身を遂げた。

《変わりすぎ！！》「マジでイケメンじゃん…」ブタゴリラ男子→『EXILEソックリ』に変身した現在を見る《超ムキムキ》



「ABEMA」の番組では、岩田剛典さん似のイケメンと紹介されたことも……。まっするまさやさんの「大変身」を追う

その転機となったのは、マッチングアプリでの一度の失恋だった。インフルエンサーのまっするまさやさんに、変身の理由と過程を聞いた。

スクールカースト上位でも「モテない」というジレンマ

「小中高はいつも学校で一番可愛い子と付き合っていました」

まさやさんは学生時代、見た目は決して良くなかったものの、明るい性格と運動神経の良さでスクールカーストは常に上位だった。友達に囲まれ、輪の中心にいる存在だったという。しかし、見た目では褒められることはなく、むしろからかわれることが多かった。

「当時波田陽区さんが流行っていたので『まさようく』って呼ばれてました」

顔が腫れぼったく、タラコ唇、ニンニク鼻だったと自己分析するまさやさん。筋トレで体重を増やした時期には「ブタゴリラ」と呼ばれていたという。

しかし彼は関西人気質もあって、そうしたからかいも笑いに変えていた。むしろ「男は顔じゃない」を体現するように、自分から積極的にアプローチして可愛い彼女と付き合うことが多く、周囲の男性からは「なんでこいつが」と不思議がられる存在だった。

変化の兆しは25歳の頃に訪れた。2年間付き合った彼女と別れたことをきっかけに、筋トレを始める。もともとADHD気質で「ハマったらまわりに止められるくらいやり込む」性格のまさやさん。筋トレにも没頭し、元々168cmで47kgだった体型が、わずか3か月で10キロ増量。ボディコンテストに出場するほどの肉体改造に成功した。

しかし、思ったようにモテなかった。そして決定的だったのが、マッチングアプリで出会った女性に3回デートした後にフラれた経験だった。

「僕も『イケる！』と思って。で、その日の帰りに『付き合おう』と言ったら、フラれたんですよ。ズッコケましたもん」

負けず嫌いで、「常に上位にいたい」という競争心の強いまさやさんは、マッチングアプリを研究。「いいね」がたくさんつく人は「年収が高いか、顔がいいか」だと分析した。そして自分の顔がボトルネックになっていると気づく。

まずは肌治療、次にハイフ治療を受け、28歳の時に二重整形と眉毛のアートメイクをした。そして30歳の誕生日、1年半悩んだ末に鼻の整形を決断。その2か月後、腫れが引いてくると「一気にエグい波」が来たという。

「見習いたい」「努力が素敵」Yahoo読者の感想

(1)整形しても遺伝子は変わらない。子どもを考えるなら、相手や子にも事前に伝える覚悟は必要かも。

(2)元の顔立ちが良いから自然。医師の腕もあるが、素材の良さあってこそ。結果、やっぱりイケメン。

(3)自信がある男性は外見に関係なくモテることも多い。理想の自分を目指す努力は素敵だと思う。

(4)「ブタゴリラ」は今考えると強烈なあだ名。本人も受け入れてるが、今の時代だと放送は厳しそう。

(5)元の人柄の良さはそのままに、ぐっと垢抜けた印象。自然な笑顔が素敵で、見習いたい変化。

※すべてAIによる要訳済み

◆◆◆

この文章の本編は、以下のリンクからお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部）