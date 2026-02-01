【あすから】“幼なじみ”パク・ソジュン＆キム・ジウォン、友達以上恋人未満のもどかしい恋愛模様 韓国ドラマ『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転！〜』放送開始
俳優のパク・ソジュン、キム・ジウォンが主演する韓国ドラマ『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転！〜』（全16話）が2月2日から、「KBS World」で放送される（月・火 後11：20〜深0：10）。
【写真全39枚】パク・ソジュン＆キム・ジウォンの密着ショット
同作は友達以上恋人未満の幼なじみの男女が恋に夢に奮闘する爽快ラブコメディー。幼なじみ同士のドンマン（パク・ソジュン）＆エラ（キム・ジウォン）。エラに好意を寄せる医師ムビン（チェ・ウシク）が現れて、友情が恋心に変わるのか…2人のもどかしい恋愛模様に胸キュン必至。
テコンドー選手を夢見るも挫折したドンマン、アナウンサーになれなかったエラがアラサーになって再び新しい夢に挑戦する姿や、交際6年目のジュマン（アン・ジェホン）＆ソリ（ソン・ハユン）カップルに訪れる危機＆恋の行方も見どころ。
韓国で同時間帯1位を獲得し、「2017KBS演技大賞」でベストカップル賞のほか6冠に輝き、国民的人気を博した話題作となっている。
■あらすじ
テコンドー少年ドンマンとアナウンサーを夢見る少女エラは、今では厳しい現代社会で生きるただの大人になっていた。ドンマン（パク・ソジュン）はダニ駆除会社の社員、エラ（キム・ジウォン）はデパートの案内係をしている。ドンマンの親友ジュマン（アン・ジェホン）は付き合って6年目の彼女ソリ（ソン・ハユン）に結婚を迫られ困惑していて…。
■キャスト：パク・ソジュン、キム・ジウォン、ソン・ハユン、アン・ジェホン、クァク・シヤン、チェ・ウシク、クァク・ドンヨン、ピョ・イェジン ほか
■演出：イ・ナジョン、キム・ドンフィ
■脚本：イム・サンチュン
