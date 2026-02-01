²¬ÅÄ½Ú°ì(45)¤ÏÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òµß¤¦¤Î¤«¡© ·ãÆ°¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ÎÃæ¤Çº£¡¢¡È¤ä¤µ¤·¤¤¥µ¥à¥é¥¤¡É¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡Ö²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÏËÜÅö¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë±Ç²è¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤ò·à¾ì¤Ç¸«¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¸½¾ì¤ÇÅÅÆ°¥Ð¥é¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»ØÆ³¤¹¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì
²¬ÅÄ½Ú°ì¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡±Ç²è¤ÎÃæÈ×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¼ÖÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹ÉÔ»×µÄ¤ÊÃË¤¬ËÜÅö¤ËÈà¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ç¡ÖÍ§¾ð½Ð±é¡¡²¬ÅÄ½Ú°ì¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤Ë¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø»¶¤êÄØ¡Ù¤Ê¤É¤Î¼ç±éºî¤Ç¸«¤»¤ë¥ª¡¼¥é¤È¤Ï¤Á¤¬¤¦¡¢±Ç²è¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÅ¤«¤Ê¡¢¤·¤«¤·Ì£¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ§¾ð½Ð±é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¼ç±é¤Î¤³¤Î±Ç²è¤ÎÀ®Î©¤Ë¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö±Æ¤Î¸ùÏ«¼Ô¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬»þÂå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ»º¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ËÇä¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÌÚÂ¼Âçºî¤Ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÂ¼Âçºî¤Ï2018Ç¯¤Ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿±Ç²è¡Ø»¶¤êÄØ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹õß·ÌÀ¡¢¿¼ºî¶ÕÆó¡¢¹ß´ú¹¯ÃË¤È¤¤¤Ã¤¿°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ç»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÅÁÀâÅª¤Ê±Ç²è¿Í¤À¡£Åö»þ84ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÇ¯Îð¤ÎÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬Ï¢ÍíÌò¤È¤·¤Æ»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Ï¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤Î¼ç±éºî¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤È»£±Æ´ÆÆÄ¤ÎÀÞ¾×¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤¿¤ê¤ÏÄÌ¾ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â·ë²ÌÅª¤ËÍ§¾ð½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤ÏËÜÍè¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡º£»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÈà¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤à¤í¤ó¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÌÚÂ¼Âçºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬±Ç²è¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò¤«¤Á¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡ÖÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤È¤«¡¢½ï·Á·ý¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¸¶ÅÄË§Íº¤µ¤ó¤È¤«¡Ä¡ÄÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ø²¬ÅÄ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä²¶¤¿¤Á¤¬»þÂå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ»º¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ËÇä¤ë¡×
¡¡ºòÇ¯½Õ¡¢2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ÎÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷¤ÇÈà¤¬»Ø¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¾¤ò¿ô¤¨¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Ì¾Í¥¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ï¡Ø·Ñ¾µ¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤â¡ÖÅì±Ç¥ä¥¯¥¶±Ç²è¡×¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È·Ñ¾µ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê´Ü¤Ò¤í¤·¤¬Ì¤Íè¤òÂ÷¤¹¾¯Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¸å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢Åì±Ç¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼ÀéÍÕ¿¿°ì¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¾ÝÄ§Åª¤À¡Ë¡£ÌÚÂ¼Âçºî¤È¤¤¤¦¡È¾¼ÏÂ±Ç²è»Ë¤ÎÅÁÀâ¡É¤È¡¢Æ£°æÆ»¿Í¤È¤¤¤¦¡ÈÆüËÜ±Ç²è¤ÎÌ¤Íè¡É¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬±Æ¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ØSHOGUN¡Ù¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡Ä²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¡¡²¬ÅÄ½Ú°ì½é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»²²ÃºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Áá¤¯¤â¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇNewsweek¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ºòÇ¯À¤³¦Åª¤ÊÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¤Î¡ØSHOGUN¡Ù¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È²¬ÅÄËÜ¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÃ±¿ÈÅÏ¤Ã¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¤ÎÀ®¸ù¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜÈ¯¡¢ÆüËÜ»º¤ÎºîÉÊ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦²¬ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Í¥¤¿¤Á¤ÎÌ¾¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ»º¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ËÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¤½¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤â»þÂå¤Î·ãÎ®¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¡ØSHOGUN¡Ù¤¬ÏÃÂê¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ï¸½ºß¡¢°ìÆü¤´¤È¤Ë¶²¤ë¤Ù¤À¯¼£ÅªÅ¾´¹¤òÂ³¤±¡¢°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë¹ñ¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤òÀ©¤·¤¿´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤âº£¡¢µ¨Àá¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¤«¤Î¤´¤È¤¯¶ì¶¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ò¤Õ¤¯¤á¤Æ¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÀ¤³¦ÅªÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñÆâ±Ç²è»º¶È¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢¿·ºî¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢±Ç²èÊ¸²½Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è´ÑµÒ¤«¤é¸«¤ë¤È¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢»ö¼Â¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬±Ç²è´ÛÊ¸²½¤«¤é´ÑµÒ¤òÃ¥¤¤¡¢±Ç²è¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤À¡£À¤³¦¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍ¢½Ð¤Ç¤¤ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î±Ç²è»º¶È¤ò¶õÆ¶²½¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤È»æ°ì½Å¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ø»þÂå·à¤òÍê¤à¡Ù¡ØÇÏ¤ò½¬¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»þÂå·à¤òºî¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Âç¸æ½ê¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÃç´Ö¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Newsweek¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÀïÎ¬¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¤³¦¤ËÈÎÏ©¤ò¤Ò¤í¤²¤Ä¤Ä¡¢¹ñÆâ»º¶È¤È¤·¤Æ¤Î±Ç²è¤â¼é¤ê¡¢·Ñ¾µ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤È¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤Î2ºî¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍ½´ü¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î·ãÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×19ºÐ¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢»öÌ³½ê¤ÏÎÉ¤¤È¿±þ¤ò¤»¤º¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆüËÜ±Ç²è¤ò»Ù¤¨¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£·è¤·¤Æ±Ç²è³¦¤Î²¦Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤¬±Ç²è½Ð±é¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö19ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»öÌ³½ê¤Ë¡Ø±Ç²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÊBuzzFeed¡Ë
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£2007Ç¯¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿27ºÐ¤ÎÈà¤¬¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö±Ç²è¾Þ¼Âà¡×¤òÈ¯É½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÂå¼ÒÄ¹¤Î»þÂå¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤È¤ÎÁè¤¤¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸»öÌ³½êÆâ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ±»Î¤Ç¾Þ¤òÁè¤¦¤Î¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ïº£¸å¤â»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î»öÌ³½êÈ¯É½¤Ï³°Éô¤Î¿Í´Ö¤«¤é¸«¤ì¤ÐÆâ¸þ¤¤Ç°ÛÍÍ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï±Ç²è¤ÏËÜ¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø»¶¤êÄØ¡Ù¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿ÌÚÂ¼Âçºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ç»ØÀÞ¤ê¤½¤ÎÌ¾¤ò¿ô¤¨¤¿Ì¾Í¥¤¿¤Á¤¬²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¿®Íê¤·¡¢Ì¤Íè¤òÂ÷¤¹¤è¤¦¤Ë¸ª¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é±Ç²è¾Þ¤ÎÆ»¤òÃÇ¤¿¤ì¡¢³°¤«¤é¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ªÆüËÜ±Ç²è¤Ë¸¥¿È¤¹¤ëÈà¤Ë¡¢±Ç²è¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ±Ç²è¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»þÂå¤È·Ð±Ä¿Ø¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»þ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÈÉã¿Æ¤ÎÉÔºß¡É¤¬¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥µ¥à¥é¥¤¤òºî¤Ã¤¿
¡ÖÊÒ¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤¿¤¹¤Í¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢ÃË¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡×
¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ÎÃæ¤Ç²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ï¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤äÊì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»×½Õ´ü¤ËÌÂ¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ë¤½¤ì¤òµá¤á¤¿¤³¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀÁü¤ò¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶µ»Õ¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡¥µ¥à¥é¥¤¡¢¤È²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¸ì¤ë»þ¤Ë¿Í¡¹¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¸ÅÉðÆ»¤«¤éºÇÀèÃ¼¤Î¸½Âå½À½Ñ¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉð½Ñ¤ËÀºÄÌ¤·¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¸«»ö¤Ê»¦¿Ø¤ò¸«¤»¤ëÈà¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤Ê¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î»ý¤Äµ¬ÈÏ¡¢¹ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÈà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¬ÅÄ½Ú°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿»ñ¼Á¤Ï¡¢¾¯Ç¯´ü¤Î¡ÖÃË¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÔºß¤ÎÉã¤È¤¢¤ë¤Ù¤ÃËÀ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤â¹ÅÄ¾¤·¤¿¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤Îµ¬ÈÏ¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤È¤ÎºîÉÊ¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Éð½Ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î·º»ö¤À¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤º¡¢µ¤¹â¤¤Àº¿ÀÀ¤â¤Ê¤¯ÉÔÀµ¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¼å¤¤¿Í´Ö¤À¡£¤À¤¬¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë²ÈÂ²¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤ÎÉãÀ¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î±éµ»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤ÈÃÛ¤¤¤¿¿®Íê¤¬¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÍè¤ë¡Ù¤Ç¾¾¤¿¤«»Ò¤Ë²¥¤êÅÝ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼«¿È¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Èà¤Ï¡Ö²¥¤é¤ìÌò¡×¡Ö¤ä¤é¤ì¤ëÂ¦¡×¤ÎÄË¤ß¤äÁÛÁüÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿±éµ»¤¬¹ª¤ß¤À¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢½À½Ñ¤Ç¹õÂÓ¤ò¼è¤ê¡¢³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÁ±Àï¤ò¸«¤»¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ï¼å¤¤¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡£Â¤ò²ø²æ¤·¤¿¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦ÊÒÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ê¿Í´Ö¤Ï´ãµå¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤¹¤Î¤«¡¢ÌµÅ¨¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛÁüÎÏ¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¿ÈÂÎÃÎ¡¢¿Í´ÖÃÎ¤¬¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Î±éµ»¤Ë¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö14ºÐ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¡¢ÉÔ°Â¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ð¤ò¡Ø¤¦¤ë¤»¤¨¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¤Î¸å²ù¡×¤ÈÂÐÃÌÈÖÁÈ¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤ÎPLAYERS¡Ù¤Ç²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¼å¤¤¿Í´Ö¤ò¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤ÃÎÀ¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤Î¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÃË¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÃËÀÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑËÆ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÉ®Æ¬¤ËÁ´À¤³¦¤¬´í¸±¤Ê¡ÖÎÏ¤Î¿®¶Ä¡×¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëº£¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¡£
ÌòÁª¤Ó¤ä¶¦±é¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÉ½¤ì¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¡È½ÀÆðÀ¡É
¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤Î¹ñÌ±ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢Èà¤ËÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡ÖÈ¿Àï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼õÍÆ¤·¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬µÞÂ®¤ËÊÝ¼é²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÃ¹¶Ê¼¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ë¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡×¤È¤¤¤¦°¦¹ñ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¶õµ¤¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¸ÅÉðÆ»¤ä»þÂå·à¤Ø¤Î¿¼¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ë¤â¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤ÈÁÈ¤ó¤À¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤ÏÉð·Ý¤ÎÃ£¿Í¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÀïÁè¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿¼å¤¤¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌÇ¤Ó¤æ¤¯¥µ¥à¥é¥¤¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ËÅ¨¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¤Î¤ÏÌÀ¼£À¯ÉÜ¤ÈÆâÌ³¾Ê·Ù»ë¶É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Ê¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ÇÆÃ¹¶Ê¼¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡¢¡ÖÉõ·úÀ©¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡×¤È¡Ö¤Î¤Á¤Ë¥«¥ß¥«¥¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆüËÜ¤ÎÀïÁ°ÂÎÀ©¡×¤ò·ãÆÍ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âÌµ¾ò·ï¤Ë¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÁêÂÐ²½¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¤é¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ï±Ô¤¤¡£¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬ÆüËÜÀ©ºî¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÈãÉ¾²È¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¤é¡Ö¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯ºîÉÊÉ¾²Á¤ò¤«¤Á¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥µ¥à¥é¥¤¤ÈÌÀ¼£À¯ÉÜ¤ÎÂÐÎ©¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶áÂåÆüËÜ¤È¤Ï²¿¤«¤òÀ¤³¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÌÁÍ§¡¦»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤ÇÆÃ¹¶¤òÈÝÄê¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ç¥´¥¸¥é¤òÅÝ¤¹Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼²¬ÅÄ½Ú°ì¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£
¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤ÈÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤«¤é²¬ÅÄ½Ú°ì¤âº¸ÇÉ¤Ê¤Î¤À¡¢¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ä¸ÅÉðÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ÇÈà¤òÃÎ¤Ã¤¿°ìÈÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê¿Í¡¹¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Â¿¿ôÇÉ¤È¾¯¿ôÇÉÁÐÊý¤ËÆÏ¤¯À¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇÐÍ¥¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤¬°¦¹ñ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í¼ïÊ¿Åù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿ÆÃ¹¶Ê¼¤â¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤,¥À¥Ç¥£,¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¡¢ËÑ½Ø¿Ã¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î·ìÆù¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¡Ö½À¤é¤«¤µ¡×¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥à¥é¥¤Åª¤Êµ¬ÈÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤È¼«¸ÊÉ½¸½¤Ë¶ì¤·¤àÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¡¢»þ¤Ë¤ÏÆ»²½¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤ÇÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¿Ê¸À¤âÈà½÷¤ËÅÁ¤¨¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö½À½Ñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤ó¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÒ»×¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤ÏÁÝ½ü¤Î¤È¤¤ËÆÍÁ³·ù¤ï¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡×¡Ä¡ÄÀ÷Ã«¾ÂÀ¤ä»³ºêµ®¤È½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ç¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Îµ²±¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¢¤ÀÌ¾¡Ö¤ª¤«¤Ã¤Á¡×¤òÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Ë¸Æ¤Ð¤»¤ÆÈù¾Ð¤à²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄË¤ß¤ä¼å¤µ¤âµ»½Ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¡Ö½À¤é¤«¤¤ÃË¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¥¿¥Õ¤ÊÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2006Ç¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ºòÇ¯¡¢»¨»ï¡Öanan¡×¤Î²áµî¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¥ª¥«¥À¤Î¥¸¥·¥ç¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ª¥«¥À¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤Ë¡¢¤Þ¤À20Âå¤ÎÈà¤¬½ñ¤¤¤¿2006Ç¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î°ìÀá¤À¡£
¡Ò¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤Ç¤¤Å¤é¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ½õ¤±¤ËÆþ¤ë¿Í¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¿Þ¼°¤Ç¤â¤Î¤´¤È¤ò¤Ï¤«¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ðÆþ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¡Ó
¡¡26ºÐ¤ÎÈà¤¬¤Õ¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Î°ìÀá¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î»×ÁÛ¤äÀ¯¼£´Ñ¤ò¸ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ»ñËÜ¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Èà¤Ë¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼ã¤Æü¤Ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Î¶Ê¤«¤é¤Õ¤ÈÏ¢ÁÛ¤·¤¿»×¤¤¤ò¡Øanan¡Ù»ï¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë½À¤é¤«¤µ¡¢¼å¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÁ´À¤³¦¤¬»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢À¤³¦¤Î´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê´¶À¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÑÍý´Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯º£¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î´ÑµÒ¤¬¡Ö²¬ÅÄ½Ú°ì¡×¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë½À½ÑÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿ÍÊª¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î»þ¡¢¡Ø²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ä±Ç²èÈãÉ¾¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿Èà¤Î²áµî¤Î¸ÀÍÕ¤ä±ÇÁü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¤Ï²¿¼Ô¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¼Ò²ñ¤Î¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ÇÀÜ¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£À¤³¦¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¾ðÊó¤òËÝÌõ¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¿¤Ö¤ó¡¢Èà¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤Ù¤Âç¿Í¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÇØÃæ¤Ï³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Î¼ê¤ò¤Î¤Ð¤»¤ÐÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¡ÊCDB¡Ë