犬に嫌われる初対面の挨拶

1.いきなり頭を撫でる

もしも初対面の人からいきなり触れられたら恐怖を感じますよね。犬だって同じです。

人間の手は、犬にとって大きく、初対面の人からいきなり頭を撫でられると、威圧感や恐怖心を感じてしまうことがあります。

大きな手が上から振ってくることで、「攻撃されるのでは…」という警戒心を感じてしまい、防衛反応として咬みついてしまう犬もいます。

いきなり撫でるのではなく、飼い主に「撫でてもいいですか？」と聞きましょう。

また、飼い主がOKしてくれた後もいきなり頭を撫でるのではなく、犬の様子を観察して判断しましょう。

2.大きな声で話しかける

犬は基本的に大きな声や音を怖がります。大人の方が初対面の犬に対して大きな声で話しかけることはあまりないかもしれませんが、犬が好きな子供は注意が必要です。

「わんちゃんだ～！」と大きな声で近づくと、犬が警戒したり、恐怖を感じたりします。その後のコミュニケーションも上手くいかなくなってしまいます。

初対面の犬と挨拶するときは、穏やかな小さな声で、低めのトーンで話しかけるとよいでしょう。

3.目をジッと見つめる

犬との挨拶にはアイコンタクトが大事なのは確かなのですが、相手が飼い主であったり、親しい相手であったりする場合にのみ有効です。

初対面の犬の目をジッと見つめる行為は、犬にとって「威嚇」や「挑発」を意味します。「この人は攻撃的な人かもしれないな…」と判断されてしまうことがあります。

「そっちがその気なら…」と、威嚇して唸り声を上げたり吠えたり、飛びかかるなどの攻撃をしてしまう犬もいるでしょう。

4.体をわしゃわしゃと触る

飼い主が愛犬をわしゃわしゃと撫でてスキンシップをしているときの犬は、嬉しそうに甘えているかもしれません。

しかし、初対面で犬の体をわしゃわしゃと触る行為は、犬にとって過剰なスキンシップであり、強いストレスを感じます。

思わず咬みついてしまう犬もいるでしょう。恐怖心を与えてしまった場合では、もう二度とスキンシップをすることも仲良くなることもできなくなってしまうかもしれません。

5.背後から近づく

犬の背後から近づく行為は、初対面での挨拶として絶対にしてはいけません。

背後は犬の視界に入りません。「攻撃するために近づいたのでは…」と判断されてしまうと、飛びかかったり咬みついたり、攻撃をされてしまうことがあります。

初対面の犬と挨拶をするときは、背後や正面ではなく、犬の横から近づくのがよいでしょう。正面を向いているときは、自分からは近づかず、犬の方から近づいてくれるのを待ちましょう。

6.顔を近づける

初対面の犬との挨拶のとき、顔を近づける行為は大変危険です。不安や恐怖を感じた犬が、顔に咬みついてしまう恐れがあります。

近づけるのは、グーにした手にしましょう。そっと差し出すように近づけます。そうすると、犬がニオイを嗅いでくれることがあります。犬からの「こんにちは」「はじめまして」「あなたのことを知りたいです」という挨拶です。

初対面の犬から嫌悪感を抱かれる人の共通点

声が大きいこと 動作が激しいこと 自分から近づこうとすること すぐに撫でたりハグしたりしようとすること

声が大きいと、犬に緊張感や恐怖心を与えます。動作が激しいと、犬が人の動きを予測することができず、避けたり逃げたりします。

人が自分から近づくと、犬は必ず警戒します。すぐに撫でたりハグしたりしようとすると、威嚇されたり攻撃されたりします。

まとめ

犬に嫌われる初対面の挨拶を6つ解説しました。

いきなり頭を撫でる 大きな声で話しかける 目をジッと見つめる 体をわしゃわしゃと触る 背後から近づく 顔を近づける

犬と仲良くなりたいとき、初対面での第一印象がとっても大事です。人間同士でも同じですよね。

犬は飼い主の態度や行動をよく観察しています。飼い主と仲良くしている姿を見せると、犬は安心し、「この人は安全な人だ」と判断します。

飼い主とのコミュニケーションも大事にしましょう。