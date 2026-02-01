次元が違う…総額44億円！ C・ロナウドの“超高級車コレクション”をポルトガル紙が一挙公開！ 目玉は世界限定10台のスーパーカー
ポルトガルが誇る世界的スター、クリスティアーノ・ロナウドの12台を超える愛車コレクションの総額が約44億円に達したようだ。ポルトガル紙『CARAS』のブラジル版が伝えた。
同紙は「75億レアル（約2200億円）の資産を持つ世界最高額の報酬を受け取る40歳の名手は、12台以上、１億5000万レアル（約44億円）相当の車を所有している」とし、同選手のスーパーカーのコレクションを紹介した。
コレクションの目玉はブガッティ・チェントディエチで、同ブランドの110周年記念として世界限定10台で製造されたモデルを５千400万レアル（約16億円）で購入。さらにW16エンジン搭載のブガッティ・シロンやポルトガルのユーロ2016優勝を記念して購入した最初のブガッティ・ヴェイロンも所有している。
イタリア系では、599台限定のフェラーリ・デイトナSP３や３秒以下で時速100キロに到達するF12 TDFを保有。英国のマクラーレン・セナは500台限定モデルで、極限の走行性能を追求した設計となっている。また27歳の誕生日に購入したランボルギーニ・アヴェンタドールは、V12・6.5リッターエンジン搭載でロナウドのお気に入りの一台だという。
『CARAS』は「ロナウドは2018年７月にユベントスに移籍後、英国ブランドのカスタマイズされたスーパーカーを購入した」と報じている。そのほかにも所属クラブのアル・ナスル（サウジアラビア）からの贈り物であるBMW XM、パートナーのジョルジーナさんからの贈り物であるメルセデスAMG G63ブラバス、フェラーリ599 GTO、ベントレー・フライングスパー、アストンマーティンDBSも所有しているとされる。
このコレクションは、世界最高峰のサッカー選手の経済力と高級車への情熱を物語る象徴的な存在となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界有数のスーパーカーがずらり！ Ｃ・ロナウドの「愛車コレクション」を一挙公開！
