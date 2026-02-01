牡羊座・女性の運勢

自分の新しい一面を知る、不思議な流れの始まりです。現在、非常にパワフルな対人関係が展開中の牡羊座ですが、ここからはその人からの影響を受け、「自分のなかに、いままでなら思いもかけなかった性質が湧いて出てくる」。そんなことを経験するかもしれません。それは、いっけん「自分は弱くなったのか？」と思わせる何かなのかも。でも実はそうではなく、別の臨機応変さ＆対応力や才能があったと解釈してください。逆にいまは自分に“弱み”を見つけることが、今後の強さや成長につながるきっかけになるかもですね。

牡羊座・男性の運勢

引き続き、人との関係におおいに影響を受ける時期が続きます。特に今週は驚かされ、その展開に対する自分の反応にもびっくりしてしまうかも。「自分にはこんな一面があったのか」と思うイメージで、どっちかというと自分の弱さ、不安定さを実感する面もあるかな。が、実はこれが、今後牡羊座の新しい可能性が引き出されるきっかけでもあります。それに、案外「いつものパターンではないが、やれないことはないな」などとも感じるはず。あなたは想像以上にたくましいですよ。