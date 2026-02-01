牡牛座・女性の運勢

怒涛の勢いで新しいことが起こっていそうな現在の社会面。今週はさらに、いままでの経験や予想を大きく外れた展開がありえますが、次第に「これもしかして、チャンスかも？」と感じる自分にも気づけそうです。「こんなときにそう感じるなんて、ありえない！」そう思う、常識的な自分もいるでしょう。が、いま感じる直感は実は正しいよう。即行動に移さなくてもいいので、「もしこれがチャンスなら…どう生かす？」は少しずつ考えて始めてもいいかもしれませんね。過去の経験は大事ですが、いまはそれに頼りすぎないこと。新しくなるときって、そういうものですよ。

牡牛座・男性の運勢

目まぐるしく社会面で新しい展開が起こる、勢いのある時期が続いています。強い興味をひかれつつも、やや押され気味の牡牛座でしたが、ここからは次第に「この変化は、実は自分にとって大きなチャンスでは？」と感じ始めそう。直感的なものなので特に根拠はありません。が、それは正しいようです。過去に経験したことがない内容でも、そこに可能性を見出していくことはできるはず。実際、その意欲や視点が大きな成長へのきっかけを生み出しますよ。