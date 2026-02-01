双子座・女性の運勢

非常に意欲的で、いろいろやりたいことが思いつく…もしくは「いまの自分がすべきことはこれだ！」（キリッ）と、自分が思うことに対し絶妙に集中できる、とてもパワフルな現在の双子座。特に今週からはそこにまた絶妙な形で賛同し、協力してくれる誰かが現れそう。イメージは「こんなこと考えているの、自分くらいだろう」と思うようなものに対し、気づいてくれる＆受け入れてくれる相手が見つかる感じかな。最初は驚きそうですが、遠からず力強いタッグを組むことに。人から新しい刺激をもらえる時期なので、人と深く話す機会を増やしてみてください。

双子座・男性の運勢

いい意味で「自分の世界に没入し、その考えや意欲にとことん突っ走れる時期」を過ごしている現在の双子座。非常にパワフルですし、思いきった行動にも出られそうです。発想もいままでの枠を大きく越えていそうですが、今週はさらにそんな自分を思いがけず理解し、受け止めてくれる誰かに出会うかも。そのこと自体にも驚きますし、その受け入れ方もパッと見わかりにくいものですが、「意外に馬が合っている？」とはわかるはず。人としっかり話す機会があれば、話してみるのもありだと思います。