ギタリスト・山下和仁さん死去 64歳 「応援してくださった皆様へ」YouTubeで音源が公開
ギタリストの山下和仁さんが1月24日、亡くなった。64歳だった。山下さんの公式サイトが2月1日までに更新され、訃報が掲載された。
【動画】「山下和仁を応援してくださった皆様へ」…美しいギター演奏
山下さんは1961年、長崎市生まれ。クラシックギターのギタリストとして高く評価され、多数の名演を生み出した。
公式サイトでは「山下和仁を応援してくださった皆様へ」のメッセージが掲載された。「人類の歴史と共にある音楽を紐解こうとし続けた彼の人生は、道半ばにして閉ざされてしまい、遺した多くの作品や資料の中には、世に出して皆様とともにさらに深めるべきものが数多くあります。自身の表現する音楽を多くの人に届けることに喜びを感じていた志を継ぎ、彼の音楽探求と思いに心を寄せて、今後も様々なかたちで少しずつ皆様のもとに届けたいと考えております」とし、「山下和仁の音楽活動を後押ししてくださった皆さまに重ねて御礼を申し上げます」とつづられた。
YouTubeの公式チャンネルでは「公開を待っている動画は、まだたくさん遺されています。それらの多くは『ぜひ公開すべきだ』と、 生前に本人とスタッフの間で話し合っていたものです。彼の音楽への情熱を絶やさぬよう、 これからもスタッフの手によって、少しずつではありますが、皆様にお届けしてまいります」とし、山下さんの演奏の音源が公開された。
