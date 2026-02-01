蟹座・女性の運勢

ちょっと思いがけない展開が、社会面で起こるかもしれません。それは、いっけん何かがダメになったかのように見えるかもしれませんが、実際には「新しいタイプの可能性が広がろうとしている」という前兆なのでは。おそらく蟹座は直感的にそれに気づくでしょう。あなたの内側では新しいことをやりたい意欲がそもそも増してきていたので、「それを生かす機会はこれかも！」とピンとくるのかな。もし、やりたいことに対しまだ実力がたりないのなら、いまは培うチャンスです。情報を集め、知識や技術を集中してつけましょう。その気になれば、それを発揮すべきときには間に合うはずです。

蟹座・男性の運勢

新たな可能性を社会面、そして自分自身のなかで感じ取る不思議なタイミングです。いま蟹座の社会面はかなり思いがけない方向に動き出しています。そこでは既存のパターンにとらわれない何かが必要になるでしょう。が、そもそもいまの蟹座は自分自身を新しくしたいという意欲にあふれているので、まさにこれは渡りに船。「自分が乗っていくべきチャンスは、これかもしれない！」と直感的に感じるのでは。いまは自分をとことん磨ける時期なので、必要だと思う能力や技術は引き続き集中して獲得を。のんびりしていてはいけませんよ。