獅子座・女性の運勢

現在、非常にパワフルな対人運（主にパートナーや親友など、大事な存在）が展開中の獅子座です。そのものの考え方や行動力に感心しつつも、少し押されっぱなしだったかもしれません。が、今週からは少し趣が変わってくるのでは。それは相手の信念に対し獅子座自身の思いがリンクし、「…わかる！」と思えてくるからかも。いっけん違うことを語っているように見えて、ふたりには共通する願い、目的があるのでしょう。そのことに直感的に気づけるのがいまで、その後は一気に相手に対する解像度も上がってきます。協力しあえること、あるんじゃないでしょうか。

獅子座・男性の運勢

非常に勢いのある対人運（パートナー運）に少々押され気味だった獅子座。が、今週からは次第に相手の言動や思いに共鳴できる部分を発見し、がぜん息があってくるでしょう。主に相手はパートナーや親友など、獅子座の大事な相手で、いまは強い意欲をもって何かに邁進しているのでは。いっけん、相手の求めることは自分とは接点がなく思えていましたが、実は深い部分で獅子座自身の思い込みを打破し、新たな可能性を見つけさせてくれる面があるのかも。思い込みを捨て、心で見ることです。強力タッグが始まるかもしれませんよ。