乙女座・女性の運勢

パワフルで新展開が続く社会運のなか、乙女座のなかで新たな野心や希望が目覚めるタイミングかも。いまの乙女座は実力をつけられる時期にいます。いま縁がある内容はどれも興味深く、じっくり考えると同時に次々行動を起こして「実践のなかで多くを学べる」。そういうものなのでしょう。ただ、あまりに急なので、やや面食らっていた面もあるのでは。が、今週は自分の内側で重要なひらめきが起こり、こういう状況下だからこそ生まれる新たな可能性の存在に気づけそうです。以前ならとても無理だと感じた何かも、いまなら目指せるんじゃないですか。

乙女座・男性の運勢

現在、新しい展開が次々押し寄せ、そのなかでおおいに鍛えられていそうな乙女座。いまは乙女座を一気に成長させてくれるような、楽しくて刺激的な内容に縁があります。そのこと自体はおおいにプラスですが、戸惑う面もそこそこあるでしょう。が、今週は直感が強く働き、「こういう状況下だからこそ生まれやすい、新たな可能性」に気づいてしまいそう。「いまならあれがやれるかもしれない！」みたいな。自分の隠れた野心に気づき、能動性が増してきそうです。もし当てはまるなら、非常にいいことですよ。