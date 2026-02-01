天秤座・女性の運勢

直感力と行動力がダブルに冴えた好調期が続く天秤座。ここまでは何ごともひとりで取り組むほうが高い効果を発揮できる時期でしたが、ここからは新たな（そして思いがけない）理解者が登場するようです。そもそも、いま天秤座を突き動かす情熱は、自分自身でも「どういうものかうまく説明できない」何かでしょう。が、相手はそれを直感的に理解し、受け止めてくれるのかも。特にパートナーや親友のような大事な存在とは、一度じっくり話してみるべきでは。自分の思うような形ではないかもしれないけれど、「本質をわかってくれている！」と思えるかも。きっと相手にも、別の形の情熱があるんですよ。

天秤座・男性の運勢

現在、内側から突き動かされるように、何かに情熱を注いでいそうな天秤座。物ごとに対する直感力とそれを実際の行動に生かせる力は相当なものですが、反面、人にわかってもらうのは難しかったかもしれません。が、ここで新たな理解者が登場しそうです。おそらくパートナーや親友など、自分にとって特別な誰かでしょう。その理解の仕方はやはり直感的なもののため、こちらから見ても意外かもしれませんが、かなり本質をつかんでくれているのでは。きっと相手はあなたに触発されています。今後はあなたが相手に癒され、頼りにするようになりますよ。