蠍座・女性の運勢

家族関係や日常内の変化が、次第にその影響範囲を広げだす雰囲気のとき。現在、蠍座の日々の基盤となる部分は加速度的に変化しつつあります。新しい環境に慣れ、新しい習慣を身につけることへの戸惑いはあるものの、いざ実際に取り組みだすと「それは自分にとってプラスのものだ」とすぐにわかるはず。かつ、今週からは社会面（時に自分の健康面）でも何か新展開が。引き続き流れに乗り、必要に応じて考え方、やり方を切り替えていきましょう。あまり先のことは考えすぎず、「いま、どうするのが最適か」に集中するのがよさそう。「これまでどうやってきたか」にもこだわらないで。

蠍座・男性の運勢

日常のなかでの大きな、かつ速やかな変化の流れに乗って大きく意識も変わりそうな時期。現在、蠍座の生活のスタイルや家族のあり方は新しいステージに入りつつあります。急展開に驚く面もありつつ、でも本質的には「よい方向に進化している」というのも感じ取れるでしょう。そして今週からは、その影響が仕事関連や自身の健康面へも進みそう。これまでの自分にこだわらず、「いまここで自分に必要なのは」を基準に考えること。我慢して表面上の安心を取らず、本質的にしっくりくるものを選んで。