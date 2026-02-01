射手座・女性の運勢

非常に活発で、射手座に対し前向きな刺激を与えてくれる出会い運が展開中です。ただ、それでもここまではその流れにやや押され気味でしたが、今週はふとしたきっかけでいま出会う相手、できごとに対し共鳴しだすのかも。「もしかして、いま起こっているこの流れは自分自身と求めているものが同じ…？」。感じるのはこんなことかな。もし直感的にそう思うなら、その感覚、信じてください。おそらく射手座のなかで新たな流れを受け止めるための準備が整い、回線が開いたのかもね。今後はいっそう深く、能動的に話し、情報を取り入れてみて。いま馬が合う相手とは、強力なタッグが組めるかもですよ。

射手座・男性の運勢

最近新たに出会った人や接する機会の増えた展開と、通じるものを感じ始めるとき。現在、非常にパワフルな出会い運展開中の射手座。いま出会う存在や物ごとからは、楽しく前向きなメッセージを受け取りやすいよう。それ自体はOKですが、ただ状況自体はかなりいきなりなので、どこか一方的に感じていたかもしれません。が、今週からは次第にそのいきなりさのなかに共感できるものを見出すのかも。「実は求めるものは同じなのかもしれない」。そう思いだすのかな。あくまで直感ですが、いまの直感は信じて大丈夫。いま得ているものを今後にどう生かすか。積極的に考えてみてください。